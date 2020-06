Hojs in Travner odstopila, ker vesta, kaj danes preiskuje policija

Hojs ni odstopil, ker v policiji prevladujejo politične sile. Hojs je odstopil zato, ker njegov političen pritisk na policijo ni bil uspešen.

Janševa vlada in zaščitne maske

© STA

Na pismo, ki ga je ob odstopu Janši poslal minister Hojs, moramo pogledati s kančkom distance. Namreč, njegova argumentacija odstopa je, da odhaja, ker ni uspel v svoji vojni zoper globoko državo, ki naj bi se skrivala tudi v policiji. Zoper udbovsko-komunistične naveze, ki vladajo tej državi kljub temu, da se je osamosvojitev zgodila že pred skoraj 30 leti.

Argumentacija Hojsa je vratolomna. Če bi to veljalo, Slovenija ne bi bila članica EU in tudi od drugih držav spoštovana demokratična država. Pravosodje ima svoje težave, a ima jih tudi v drugih državah.

Hojs ni odstopil, ker v policiji prevladujejo politične sile. Hojs je odstopil zato, ker njegov političen pritisk na policijo ni bil uspešen. Ker je njegova želja, da bo policija delovala po političnem nareku, ni bila uresničena. Zato je odstopil tudi Hojsov zaupnik, novi direktor policije Anton Travner.

Kakšen je dokaz za to trditev? Hojsov odstop se je zgodil v trenutku, ko so na vrata ministrstva za gospodarstvo, na vrata ministra Počivalška in podjetja Geneplanet potrkali kriminalisti. Torej preiskovalci, ki jih na podlagi utemeljenih sumov kaznivih dejanj zanimajo podrobnosti pri preprodaji medicinske opreme. Očitno je bilo medijskih in drugih dokazov dovolj, da so za hišno preiskavo dobili tudi odredbo sodišča.

Hojsov odstop se je zgodil v trenutku, ko so na vrata ministrstva za gospodarstvo, ko so na vrata ministra Počivalška in podjetja Geneplanet potrkali kriminalisti.

Zato je Hojsov odstop le krinka, rad bi bil žrtveno jagnje, še eden izmed množice, ki ga je premagala globoka država. V resnici je zgodba ravno obratna, dokaz, da nihče ne vodi policije, so ravno kriminalistične preiskave, ki potekajo v tem trenutku. Če kriminalisti ne bi začeli preiskovati sumov kaznivih dejanj, bi zmagala politizacija policije, pa ni.

Hojs in Travner sta odstopila, ker vesta, katera kazniva dejanja preiskujejo danes kriminalisti. Vesta tudi, koga vse preiskujejo. Zato tak napad na slovensko policijo in kriminaliste – da se jih očrni, še preden javnost izve, kdo je med preiskovanci. Travner je verjetno odstopil zato, ker se je sam znašel med preiskovanci policije. Ne gre namreč pozabiti, da je Ivan Gale izpovedal, da je Travner nanj pritiskal, naj ne dvomi v posel z družbo Geneplanet.

Hojsov odstop je le krinka, rad bi bil žrtveno jagnje, še eden izmed množice, ki ga je premagala globoka država.

Hojs in Travner sta odstopila zato, da se prekrije tiste, ki so najbolj odgovorni za rabote pri nakupih medicinske opreme. In to ni notranji minister, pač pa predsednik vlade. In zato je ost Hojsove izjave usmerjena v policijo. Še preden bi javnost izvedela, kaj dejansko kriminalisti danes preiskujejo, poskuša Janša s Hojsovim odstopom in njegovo izjavo diskreditirati delo policije in tožilstva.