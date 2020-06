Podelitev britov preložena na maj

41. podelitev prestižnih britanskih glasbenih nagrad bo potekala maja 2021

Stormzy

© flickr.com

Zaradi pandemije novega koronavirusa bo naslednje leto preložena tudi podelitev britanskih glasbenih nagrad brit. V ponedeljek so sporočili, da bo 41. podelitev nagrad v letu 2021 potekala v maju, da bodo imeli dovolj časa za načrtovanje dogodka v živo s številnimi priznanimi nastopajočimi. Podelitev se ponavadi odvija v februarju v londonski Areni O2.

Izvršni producent Geoff Taylor je dodal, da bodo vse navedeno dosegli le s trimesečnim zamikom dogodka: "Načrtujemo spektakularen dogodek, ki nas bo opominjal na to, kako pomembna je glasba pri tem, da lažje prebrodimo težke čase." V skladu z zamikom prireditve bodo prilagodili tudi zbiranje predlogov za nominirance.

Na letošnji 40. podelitvi britov je nagrado za najboljšega britanskega izvajalca leta prejel Stormzy, za najboljšo britansko izvajalko je bila okronana Mabel, med skupinami pa so slavili Foals. Brita za album leta je dobil Psychodrama glasbenika Davea.

Tw4w0Qh-d08

Za skladbo leta je bila razglašena Someone You Loved Lewisa Capaldija, škotski kantavtor pa je bil nagrajen tudi v kategoriji najboljši mladi umetnik. Za najboljšega mednarodnega izvajalca in izvajalko sta brita prejela Billie Eilish in Tyler, The Creator.

zABLecsR5UE