Slovenija Hrvaške ne bo umaknila s seznama varnih držav

V dogovoru med nacionalnima inštitutoma in na podlagi pogovora med obema predsednikoma vlad, se je hrvaška vlada odločila, da bo upoštevala nasvete Slovenije in zaprla nočne lokale, diskoteke in tudi odpovedala tovrstne (množične) prireditve

© Tomaž Lavrič / Mladina

Slovenija Hrvaške ne bo umaknila s seznama covid-19 varnih držav, je danes na novinarski konferenci sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Število okužb na 100.000 prebivalcev na Hrvaškem je preseglo deset, a na podlagi ocen in odločitve Zagreba o zaprtju nočnih klubov in diskotek, Slovenija meni, da bi lahko ustavila trend naraščanja okužb.

"V dogovoru med nacionalnima inštitutoma in na podlagi pogovora med obema predsednikoma vlad, se je hrvaška vlada odločila, da bo prevzela naše vzorce obnašanja in da bo zaprla nočne lokale, diskoteke in tudi odpovedala tovrstne (množične) prireditve," je povedal Kacin, ki je nato sporočil, da je vlada sprejela odločitev, da Hrvaške "v tem trenutku" ne umakne s seznama varnih držav.

"Odločili smo se, da Hrvaški damo priložnost, da s temi doslednimi ukrepi zameji rast" širjenja okužb z novim koronavirusom in na ta način pokaže drugim državam na Zahodnem Balkanu, kako se je treba postaviti po robu novemu valu okužb, je dodal. Pred tem je namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager na isti novinarski konferenci povedala, da ima Hrvaška 10,77 okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh.

To sicer pomeni, da ne izpolnjuje meril za uvrstitev na seznam varnih držav. Slovenija se je kljub temu odločila, da je s seznama še ne umakne, saj pričakuje, da bo z ukrepi v prihodnjih dneh uspela zadržati trend naraščanja okužb, je dejal Kacin. Upamo, da se bo trend naraščanja okužb upočasnil in obrnil navzdol v prihodnjih dneh, je dodal ter izpostavil, da državi dnevno izmenjujeta podatke.

Izpostavil je, da se Slovenija ni odrekla možnosti, da Hrvaško umakne s seznama varnih držav in da razmere pozorno spremljajo, tudi v sodelovanju epidemiologov nacionalnih inštitutov za javno zdravje obeh držav. Kot je dejal, vsak dan dvakrat preverjajo trende okužb.

Notranji minister Aleš Hojs, ki je nato na isti novinarski konferenci objavil svoj odstop, je izpostavil, da so ocenili, da je za umik Hrvaške s seznama varnih držav še prezgodaj, saj se z njeno uvrstitvijo na rumeni seznam "za naše državljane nič ne spremeni". Še vedno se lahko vrnejo v Slovenijo brez karantene, spremeni pa se možnost vstopa hrvaških državljanov v Slovenijo, je pojasnil. Biti morajo namreč na seznamu izjem, za katere ni predvidena 14-dnevna karantena. Napovedal je, da bodo trende znova ocenili konec tedna..

Glede seznama EU epidemiološko varnih tretjih držav, za katere naj bi članice 1. julija usklajeno odpravile omejitve na zunanji meji, je Hojs sporočil, da bo Slovenija dokumentu predložila posebno izjavo, v kateri bo opredelila, da si pridržuje pravico, da "tudi nadalje ureja svoje epidemiološke meje ... in da bo tudi v prihodnje sama formirala t.i. rdeče, rumene in zelene liste".

Seznam EU - ki kot poudarja minister, pomeni zgolj priporočilo in se vsaka država sama odloča, kako bo odpirala oziroma zapirala meje do tretjih držav - namreč kot mejo za uvrstitev na zeleni seznam določa povprečje EU 16 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh.

Slovenski NIJZ namerava ostati pri 10 okužbah na 100.000 prebivalcev, saj Slovenija "svojih standardov ne bo spuščala in prilagajala", medtem ko končno odločitev o tem, na kateri seznam je uvrščena država, sprejema vlada, je poudaril Kacin. Med tretjimi državami, ki naj bi jim EU 1. julija odpravila omejitve na zunanji meji, sta namreč tudi Srbija in Črna gora, ki sta na slovenskem rdečem oziroma rumenem seznamu.