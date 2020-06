Janša spet krivi dvojna merila, politične simpatije in medijske pritiske

Predsednik vlade se je odzval na odstopa ministra Hojsa in direktorja policije Travnerja ter preiskave osumljenih, med katerimi je tudi njegov minister Počivalšek

Janšev zapis na Twitterju

© Twitter

Premier Janez Janša je ob včerajšnjih preiskavah, povezanih z nakupom opreme, ocenil, da so pri izboru prioritet NPU (Nacionalni preiskovalni urad), tožilstva in sodstva "že dolgo v ospredju politične simpatije in medijski pritiski". Ob odstopih Aleša Hojsa in direktorja policije Antona Travnerja pa navaja, da sta v kritičnih časih delo opravila požrtvovalno in profesionalno.

Konkretnega preiskovalnega postopka Janša, kot je navedel na Twitterju, ne komentira. "Če gre za podobne obtožbe, kot so se pojavljale v interpelaciji nekaterih strank skrajne levice, jih je vlada argumentirano zavrnila že v odgovoru nanjo, DZ pa jih je prav tako zavrnil s prepričljivo večino," je zapisal v besedilu, pripetem objavi na Twitterju.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so namreč včeraj izvajali hišne preiskave zaradi domnevno spornih poslov nabave medicinske opreme v času epidemije novega koronavirusa. Med drugim so se oglasili tudi na Zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo, kjer so začasno tudi pridržali ministra Zdravka Počivalška. Počivalšek se je zaradi očitkov o negospodarnih dobavah in dajanju prednosti določenim dobaviteljem nedavno že zagovarjal tudi na interpelaciji, ki jo je sicer zahvaljujoč podpori v koaliciji uspešno prestal.

"Preskakovanje prioritet, selektivna pravica, založene ovadbe in prijave, zamujeni roki, politične zlorabe postopkov, sodniki na strankarskih zborovanjih, nepotizem in splošna politizacija dela represivnih organov onemogočajo normalno delovanje parlamentarne demokracije v državi."



Janez Janša,

predsednik vlade in predsednik SDS

Janša je v svojem značilnem slogu okrivil "dvojna merila pri izboru prioritet NPU, tožilstva in sodstva", saj da "v ospredju ni teža suma kaznivih dejanj oziroma oškodovanja premoženja ali javnih koristi", pač pa "politične simpatije in medijski pritiski".

"Zato danes že hišna preiskava pri ministru Počivalšku, čeprav postopki nabav zaščitne in medicinske opreme niso stari niti štiri mesece, čeprav so potekali v skrajno zaostrenih razmerah pandemije ter popolnega kaosa na trgu in mnogi niti še niso zaključeni," je pripomnil včeraj. Hišno preiskavo so sicer že v ponedeljek "ekskluzivno" napovedali v strankarskem mediju SDS Nova24TV.

"Preskakovanje prioritet, selektivna pravica, založene ovadbe in prijave, zamujeni roki, politične zlorabe postopkov, sodniki na strankarskih zborovanjih, nepotizem in splošna politizacija dela represivnih organov onemogočajo normalno delovanje parlamentarne demokracije v državi," je prepričan Janša.

Politično odgovornost za po njegovi oceni politično motivirane preiskave je včeraj prevzel tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je nepreklicno odstopil. Še pred tem pa je sprejel tudi odstop generalnega direktorja policije Antona Travnerja. Popoldne je Janša na Twitterju zapisal, da sta Hojs in Travner "požrtvovalno in profesionalno opravila svoje delo v skrbi za varnost in zdravje ljudi". "Hvala obema. Žal vsi v resorju niso imeli istega cilja," je zapisal.