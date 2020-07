Hrvaški nočni klubi ostajajo odprti

Slovenija Hrvaške ne umika s seznama varnih držav, ker naj bi bilo dogovorjeno, da bodo zaprli nočne klube, a to očitno ne drži

© pxfuel.com

Vladni govorec Jelko Kacin je včeraj povedal, da Slovenija Hrvaške ne umika s seznama epidemiološko varnih držav, potem ko je bilo po ponedeljkovem pogovoru premierjev obeh držav Janeza Janše in Andreja Plenkovića dogovorjeno, da bo Hrvaška zaprla nočne klube, diskoteke in odpovedala tovrstne množične prireditve. Hrvaški novinarji so glede Kacinovih navedb zastavili vprašanja Davorju Božinoviću na novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite. A hrvaški notranji minister je dejal, da ne ve za tovrstne obljube Hrvaške.

Po njegovih besedah predstavniki hrvaškega štaba o tem niso govorili s slovenskimi kolegi, za pogovor Janše in Plenkovića pa je izvedel ob spremljanju ponedeljkovega predvolilnega soočenja Plenkovića in šefa opozicijske SDP Davorja Bernardića na komercialni televiziji RTL. Jasno je povedal tudi, da odločitve o zapiranju nočnih klubov ni.

Izpostavil je, da hrvaški inšpektorji v sodelovanju s policisti intenzivno preverjajo izvajanje posebnih epidemioloških ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom v nočnih klubih. Zaenkrat so kršilce opominjali, naj čim odpravijo pomanjkljivosti, ki se nanašajo predvsem na kršitve spoštovanja medsebojne razdalje in previsokega števila obiskovalcev.

Kot je sicer dodal, obstaja možnost zapiranja nočnih klubov, če bodo ti postali žarišča širjenja okužb. Na novinarsko vprašanje, ali ostajajo odprti tudi klubi na plaži Zrće na otoku Pagu, ki je znana po množičnih zabavah elektronske glasbe, je minister dejal, da tega ne ve. Meni pa, da množične prireditve, kot so bile v minulih letih, na Zrćah letos poleti niso realne.