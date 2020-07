Bojana Beović: »Če bi se razmere poslabšale, se s Hrvaške ne bi mogli vrniti brez obvezne karantene«

Na današnji novinarski konferenci je še dodala, da Slovenija razmere na Hrvaškem pozorno spremlja

Bojana Beović

Predlog za uvrstitev Hrvaške na rumeni seznam je odvisen od števila vnesenih primerov okužb z novim koronavirusom s Hrvaške. Slovenija je nedavno zabeležila tri takšne primere, je danes pojasnila vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida- 19 Bojana Beović. Na današnji novinarski konferenci je še dodala, da Slovenija razmere na Hrvaškem pozorno spremlja ter priznala, da so glede Balkana in zaprtja meje znotraj strokovne skupine deljena mnenja.

Uvrstitev Hrvaške na rumeni seznam bi bila upravičena, ker so bili kriteriji izpolnjeni, a je treba pogledati širšo sliko, je še dejala. Pojasnila je, bi uvrstitev Hrvaške na rumeni seznam pomenila, da bi Slovenija s tem izgubila del turistov, ki bistveno ne vplivajo na epidemiološko sliko v naši državi. "Če bi se razmere poslabšale, bi bil naš predlog, da se katerikoli slovenski državljan s Hrvaške ne more vrniti brez obvezne karantene," je še dejala.

Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je odločitev glede uvrstitve Hrvaške na rumeni seznam v rokah vlade.

Ponovno je pozvala k spoštovanju ustrezne medsebojne razdalje, nošenju zaščitnih mask v zaprtih prostorih in higieni rok ter k izogibanju gneči tako doma kot v tujini.

Na vprašanje, koliko uvoženih primerov s Hrvaške bi morala zabeležiti Slovenija, da uvrsti Hrvaško na rumeni seznam, je Beović odgovorila, da takšni kriteriji niso določeni.

Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je odločitev glede uvrstitve Hrvaške na rumeni seznam v rokah vlade, poteka pa tudi vsakodnevna strokovna izmenjava med vodilnimi epidemiologi Slovenije in Hrvaške, je še dejal.

Tako Beović kot Kacin sta danes izpostavila sodelovanje med slovensko policijo ter hrvaško policijo pri preverjanju oseb v tranzitu čez Hrvaško. Slovenska policija bo tako preverjala, ali je bila neka oseba registrirana ob prestopu meje na Hrvaško iz BiH ali Srbije. Izjemno pomembno je, da se karantenske odločbe vročajo že na sami meji in se nadzira nadziranje teh odločb.

Glede Nizozemske je Beović danes še dejala, da, če bodo bodo kriteriji za zeleni seznam izpolnjeni, bo smiselno, da Slovenija to državo uvrsti med varne države.

Na seznamu petnajstih tretjih držav, s katerimi je EU danes odprla meje, sta tudi Srbija in Črna gora,. O tem je Kacin danes pojasnil, da gre za priporočila Evropske komisije, ki veljajo od polnoči dalje in niso zavezujoča. NIJZ pa skrbno spremlja epidemiološke razmere v posameznih državah in na podlagi vhodnih podatkov in drugih ocen pristojnih služb oceni, koliko je dejansko stanje in sprejme ustrezne odločitve.