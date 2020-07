Trumpov protikandidat Biden brez predvolilnih zborovanj

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je sporočil, da zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo imel predvolilnih zborovanj

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v torek sporočil, da zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo imel predvolilnih zborovanj. Republikanski kandidat in predsednik ZDA Donald Trump pa medtem stavi na zborovanja, čeprav je na zadnjem v Oklahomi, v dvorani, ki lahko sprejme 19.000 ljudi, uspel zbrati le 6000 ljudi.

Trump zavrača nošenje zaščitnih mask in to ob naraščanju števila novih okužb skrbi tudi njegove sodelavce. Kampanja je bila medtem zaradi epidemije prisiljena odpovedati načrtovano zborovanje naslednji teden v Alabami.

Biden je po govoru v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware na novinarski konferenci dejal, da je Trump med epidemijo opustil vodenje države. "Kljub propagandi njegove vlade, da se mora to, kar delajo, slaviti in kljub ideji o upočasnjevanju testiranj za koronavirus, da bi bilo manj okužb, je covid-19 še vedno tu. Res ne bi bilo treba, da smo tu, kjer smo," je dejal Biden.

Demokrat je ponovno pozval k vzpostavitvi nacionalnega sistema testiranja in sledenja okuženim, ker je to nujno za obnovo zaupanja, brez katerega ne bo okrevanja ekonomije. Pozval je k nošenju mask in socialni distanci ter predvidel, da se bo položaj poslabšal, ko bo nastopila sezona gripe.

"To je najbolj nenavadna kampanja v sodobni zgodovini in jaz bom sledil zdravniškim nasvetom ter se bom odpovedal zborovanjem, ne samo zaradi sebe, ampak zaradi države. Pogrešal bom stike z ljudmi, vendar bo tako bolje za vse," je dejal Biden.

Biden je imel novinarsko konferenco kakšnih deset kilometrov od svojega doma, kjer je preživel skoraj ves čas od sredine marca. V tem času je krepko povečal prednost v anketah pred Trumpom.

Trumpova kampanja doslej še ni našla učinkovite kritike Bidna, ki ga ljudje bolj ali manj poznajo in le redki ga sovražijo, kot so leta 2016 sovražili Hillary Clinton. 77-letnega demokrata sedaj smešijo, da je zaspan in senilen. "Komaj čakam, da svoje umske sposobnosti primerjam z njegovimi," je na kritike odgovoril Biden in menil, da 74-letni predsednik, ki pravi, da ni bil seznanjen z obveščevalnimi poročili o tem, da Rusi plačujejo islamskim skrajnežem za pobijanje ameriških vojakov v Afganistanu, ni med najbolj bistrimi.

Kljub trditvam Trumpa, da ga ni nihče seznanil z omenjenimi poročili, prihaja na dan tudi iz kongresa, da je poročilo legitimno, ameriška tiskovna agencija AP in drugi mediji, kot je New York Times, pa poročajo, da je Trump s poročilom bil seznanjen in ni ukrepal.

"Če je le trohica od vsega tega res, bi moral Trump najprej poklicati štab združenih poveljstev in sklicati sestanek s svojo nacionalno-varnostno ekipo ter sprejeti nek trden sklep. Biden pravi, da bo po potrditvi za demokratskega kandidata na konvenciji avgusta v Wisconsinu morda zahteval obveščevalno poročilo o zadevi.