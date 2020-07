Zakaj je odstopila Marta Kos

Veleposlanica v Švici je odstopila zaradi drugačnih pogledov na vodenje veleposlaništva in zunanje politike

Marta Kos, ko je bila še veleposlanica v Nemčiji (med pozdravljanjem slovenskih vojakov)

© Army Training Command / Flickr

Marta Kos, ki je v ponedeljek odstopila z mesta veleposlanice v Švici, je danes za Dnevnik kot razloge za svojo odločitev navedla drugačne poglede na vodenje veleposlaništva in zunanje politike. Potrdila je, da je njen odstop povezan tudi z izrednim nadzorom njenega vodenja veleposlaništva v Bernu.

Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi Anže Logar (SDS), so po poročanju Dnevniku potrdili, da je bil od konca maja do sredine junija izveden štiritedenski izredni nadzor na veleposlaništvu proti veleposlanici Kosovi. Razlogi za izredni nadzor, ki ga je vodil diplomatski nadzornik Andrej Grasseli s sodelavci, so bili očitki zaposlenih o neprimernem vodenju veleposlaništva s strani Marte Kos. Ti očitki se že vlečejo tudi od njenega veleposlaniškega mesta v Berlinu, so dejali na MZZ.

Marta Kos je odstopno izjavo na zunanje ministrstvo poslala v ponedeljek, veljati pa je začela naslednji dan.

Poročilo izrednega nadzora vodenja veleposlaništva v Bernu sta po izrednem nadzoru dobila minister Anže Logar in veleposlanica Marta Kos. Na MZZ vsebine dokumenta niso želeli pojasniti, še piše Dnevnik.

Nekarierna diplomatka je bila za veleposlanico v Švici imenovana septembra 2017, mandat pa bi se ji iztekel konec julija prihodnje leto. Pred tem je bila štiri leta slovenska veleposlanica v Nemčiji.