Virus v proračunu

Da bi bili lahko prihodnje leto spet na predkriznih ravneh, ni verjetno pod nobeno vlado

Finančni minister Andrej Šircelj

Po prvih petih mesecih letos je v državni blagajni 1,27 milijarde evrov primanjkljaja, kar je na ravni celoletnih primanjkljajev v letih zadnje finančne krize. Zaradi omejitvenih ukrepov po razglasitvi epidemije 12. marca so upadli zlasti davčni prihodki. Veliko pove denimo podatek, da se je aprila in maja letos v proračun steklo devet milijonov evrov trošarin na alkohol in alkoholne pijače, v istem času lani pa 21 milijonov evrov.