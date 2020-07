Ni več smešno!

Ali kako pojasniti študentom, zakaj njihovega profesorja z javnega trga odnašata robocopa

Policijsko spremstvo za profesorja Aleša Črniča, ker si je na Trgu republike dovolil brati ustavo

© Borut Krajnc

Zadnjega stavka ne izrečem na glas. Čeprav nekje globoko v ozadju slutim parodično razsežje dogajanja, mi v tistem trenutku vse skupaj ne zveni prav smešno. Tako bo mogoče videti šele kasneje v vzvratnem ogledalu časa. Ko te s trga pred parlamentom neseta – in od časa do časa vlečeta – pripadnika posebne policijske enote v popolni bojni opravi, najbrž ni nenavadno, če te preplavlja množica raznoterih čustev. Iz takšnega mentalnega viharjenja se očitno lahko porodi tudi nasmeh – na svojem obrazu ga bom presenečeno in začudeno odkril kasneje na nekaterih fotografijah incidenta, ki bodo bliskovito zakrožile po medmrežju. Ampak ne zdi se mi smešno, tudi kasneje se pri tem ne bom zabaval. Takšne pozornosti si nisem želel in v njej ne bom užival. Mogoče bi bilo drugače, če bi me doletela dve desetletji prej, tako pa ... Sem univerzitetni profesor srednjih let in so mi pač bolj od neposrednih akcij državljanske nepokorščine blizu branje in pisanje, akademske razprave in raziskave, predavanja. Javno pojavljanje se po najboljših močeh trudim zamejevati s poljem akademskega delovanja, osebno mi je ljubša zasebna anonimnost. A kako naj odgovoren državljan ostane zaprt v varni zasebnosti in molči ob tako brezsramno očitnem sistematičnem prevratniškem delovanju komaj nedavno ustoličene vlade?