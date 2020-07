Protiustavnost in arbitrarnost

Nova ureditev omejitve zbiranja je v vrsti ustavno spornih odlokov vlade najbolj politično motivirana doslej

Zakaj potem prepoved?

Medtem ko je vlada od maja sproščala javno življenje, je v tem tednu sprejela ukrepe za preprečitev ponovnih izbruhov bolezni covid-19: v splošnem gre za prepoved vseh javnih zbiranj z več kot 50 udeleženci. Po zakonu o javnih zbiranjih se pravica do zbiranja uresničuje v obliki organiziranja in udeležbe na shodih in prireditvah. Medtem ko je javna prireditev organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge dejavnosti, je javni shod organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zakaj je ta definicija bistvena? Ker vlada pogojno, ob pozitivnem mnenju NIJZ, dovoljuje javne prireditve z udeležbo do 500 ljudi, javnih shodov pa ne.