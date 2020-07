Večina zaščitnih mask brez ustreznih certifikatov

Zavod za blagovne rezerve je kupil 3,6 milijona mask FFP2 brez ustreznih certifikatov o skladnosti z evropskimi standardi

Do sredine junija zgolj eno podjetje dobavilo maske FFP2 z vsemi zahtevanimi certifikati, sicer pa so dobavitelji za 85 odstotkov tovrstnih mask predložili pravno neveljavna potrdila različnih izdajateljev, ki za preverjanje ustreznosti varovalne opreme niso bili pristojni.

Ptujski zdravstveni dom je upravi za zaščito in reševanje 20. maja poslal zahtevek za reklamacijo zaščitnih mask FFP2, ki naj bi zdravstvene delavce zaščitile pred okužbo z novim koronavirusom.

»Med delom je na maski popustila gumica, kar onemogoča tesnjenje maske,« so razloge za reklamacijo za Oštro.si pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. Tesnjenje med masko in obrazom je za pravilno delovanje mask FFP2 namreč ključno, je v tehničnem poročilu o maskah poudaril eden večjih proizvajalcev tovrstne opreme, podjetje 3M.

Pri Oštru smo pridobili kopije vseh certifikatov, ki so jih dobavitelji osebne varovalne opreme predložili zavodu za blagovne rezerve, da bi dokazali, da je oprema skladna z evropskimi standardi.

S podobnimi neustreznimi ali ponarejenimi dokazili o izpolnjevanju evropskih standardov so dobavitelji v najmanj 19 evropskih državah uvozili več milijonov kosov osebne varovalne opreme, kažejo izsledki mednarodnega novinarskega projekta #PotrjeniPonaredki (angl. #ConfirmedFakes). Projekt je koordinirala mednarodna mreža za preiskovanje kriminala in korupcije OCCRP v sodelovanju z novinarji 13 evropskih medijev, tudi Oštra.si.

Največ dokazil, ki so z opremo prispela v Slovenijo, je izdalo italijansko podjetje za certificiranje Ente Certificazione Macchine s sedežem v Bologni, ki je po ugotovitvah novinarjev projekta pristojno za potrjevanje skladnosti nekatere industrijske opreme, ne pa osebne varovalne opreme.

Največ dokazil, ki so z opremo prispela v Slovenijo, je izdalo italijansko podjetje za certificiranje Ente Certificazione Macchine s sedežem v Bologni, ki je po ugotovitvah novinarjev projekta pristojno za potrjevanje skladnosti nekatere industrijske opreme, ne pa osebne varovalne opreme. Italijanska agencija za akreditacije je podjetje zaradi izdajanja zavajajočih certifikatov sankcionirala, prakso izdajanja takšnih potrdil pa preiskuje tudi evropski urad za boj proti goljufijam.

Na tržnem inšpektoratu, ki je pristojen za nadzor trga z osebno varovalno opremo, trdijo, da je kakovost opreme predmet pogodbenih strank. Vlada pa do konca epidemije ni uveljavila priporočila evropske komisije, ki zadeva preverjanje ustreznosti opreme brez certifikata.