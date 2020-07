Kaj preiskujejo kriminalisti?

Ost preiskave je usmerjana v ministra Počivalška, ta pa je šibki člen v povezavah, ki vodijo do SDS in premiera Janše

Minister Počivalšek ponosno ob preplačanih ventilatorjih Siriusmed v Bolnišnici Celje. Je ventilatorje država sprva nameravala kupiti za 1,8 milijona evrov neposredno pri dobavitelju, a je nato raje plačala štirikrat več za nakup prek posrednika

Dan po razkritjih v Tarči je Ivan Gale odšel na Nacionalni preiskovalni urad. Tja je šel s svojim računalnikom, ki ga je želel izročiti. Ker so policisti imeli nekaj težav z zasegom njegovega poštnega strežnika, jim je računalnik pustil za skoraj teden dni. Kasneje so sicer kriminalisti zasegli še elektronsko pošto nekaterih drugih zaposlenih na zavodu za blagovne rezerve – toda informacije o sumu kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne medicinske opreme so na policiji očitno imeli že pred tem, ves čas pa je bilo v središču njihove pozornosti podjetje GenePlanet. To dokazuje tudi nenavaden klic, ki ga je Gale v zvezi z GenePlanetom prejel od tedanjega generalnega direktorja policije Antona Travnerja – ta je poskušal Galeta prepričati, naj odneha.