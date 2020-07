Odstopi

Poskus preusmeritve pozornosti s preiskave in diskreditacije delovanja policije, tožilstva in sodišč

Žrtveni jagnjeti: generalni direktor policije Anton Travner in notranji minister Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Sedemindvajsetega junija je dan policije, policisti ga praznujejo v spomin na vlogo, ki jo je policija odigrala pri osamosvajanju Slovenije. Upravičeno so ponosni na svoj praznik. Letos je bila osrednja slovesnost v Tacnu, kjer je zbrane nagovoril notranji minister Aleš Hojs. Takole je govoril minister: »V teh mesecih, odkar sem z vami, sem spoznal vašo neizmerno iskrenost, strokovnost in požrtvovalnost za državljane Slovenije.« Nato je policistom dejal, da od njih pričakuje veliko. »Državljani vas, tako kot slovensko vojsko in slovensko zdravstvo, vidijo na piedestalu branika njihove varnosti.« Zbrani policisti so ministrovemu nagovoru zaploskali, še posebej tisti, ki so zaradi junaških in požrtvovalnih dejanj dobili posebna priznanja.