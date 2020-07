Beavis in Butt-Head za generacijo Z

Serija je bila na MTV sprva predvajana med letoma 1993 in 1997, za eno sezono pa je bila ponovno obujena leta 2011

Beavis & Butt-Head

© MTV

Mreža Comedy Central je sklenila dogovor s producentom Mikeom Judgeom, da bo za dve sezoni ponovno obudila animirano serijo glasbene televizije MTV Beavis and Butt-Head. Judge, ki je pravzaprav ustvaril serijo o dveh najstniških lenih zapečkarjih brez dlake na jeziku, si jo bo zdaj na novo zamislil za pripadnike generacije Z. Serija je bila na MTV sprva predvajana med letoma 1993 in 1997, za eno sezono pa je bila ponovno obujena leta 2011.

Beavis in Butt-Head sta gledalcem ostala v spominu po pikrih komentarjih aktualnih dogodkov, ki so se dotikali tako najstniških težav s prekomerno težo in delavskih pravic kot tudi glasbenih videov in raznih medijskih trendov. Slovita pa tudi po metalskem otresanju z glavo in značilnem smehu.

B49dB8pw9R4

Divja najstnika sta zagotovo predstavljala glas generacije, odraščajoče v 90-letih minulega stoletja: "Komaj čakamo, da se bosta podala v raziskovanje sveta, ki se svetlobna leta razlikuje od njunega", je dejal predstavnik Comedy Central Chris McCarthy.

VCmYfJQ0j4Y

Emmyjev nagrajenec Judge bo ob seriji za mrežo Comedy Central ustvaril tudi nekaj dodatnih posebnih epizod. Poskrbel bo za scenarije in produkcijo, prav tako pa bo Beavisu in Butt-Headu posodil svoj glas.

Judge je sicer soavtor več televizijskih serij, tudi Silicijeve doline in King of the Hill, med drugim pa je režiral film Beavis in Butthead obdelata Ameriko iz leta 1996.

XvVhKYmr8