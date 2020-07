Jelinčič se je odzval na Janševo povabilo

Koalicijske stranke z Jelinčičevo SNS in poslancema manjšin v sporazum o sodelovanju

Janša in Jelinčič sta stara znanca. Pričujoča fotografija je nastala januarja leta 2007 na ponovoletnem sprejemu predsednika vlade v hotelu Mons

Predsedniki koalicijskih strank Janez Janša (SDS), Zdravko Počivalšek (SMC), Matej Tonin (NSi) in Aleksandra Pivec (DeSUS) so včeraj s poslanskima skupinama Jelinčičeve SNS in narodne skupnosti podpisali sporazum o sodelovanju pri sprejemanju zakonov in drugih aktov ter dokumentov v obdobju 2020-2022.

Vladna koalicija je strankam opozicije vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije poslala konec maja. Kot je takrat pojasnil premier Janeza Janša, gre za neke vrste obnovitev oz. vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata 2004-2008.

V sporazumu, ki ga je Janša objavil na Twitterju, bi vse stranke in poslanca manjšin ugotovili, da Slovenijo po spopadu z epidemijo novega koronavirusa čaka pomembno obdobje gospodarskega okrevanja, ko je nujno sprejemati nekatere sistemske reforme, ki so potrebne za napredek. Pri tem bi izrazili voljo in namero, da omenjene naloge in cilje oblikujejo skupaj, ne glede na to, ali so posamezne stranke podpisnice v koaliciji ali opoziciji.

Toda z izjemo SNS so v drugih opozicijskih strankah podpis sporazuma zavrnili. Med argumenti so navajali predvsem Janševa ravnanja.

"Za sodelovanje in pripravo dobrih zakonskih rešitev so potrebni spoštovanje, zaupanje in znanje, česar pa pri Janši in njegovi vladi ni, zato v LMŠ ne bomo podpisali sporazuma," je ocenil vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič, ki pa je ob tem napovedal sodelovanje pri vsebinskih spremembah zakonodaje ali drugih strukturnih reformah.

Po mnenju predsedujoče SD Tanje Fajon sodelovanje zahteva spoštovanje. "V SD nam ni treba podpisovati nobenega papirja, zlasti ne takega, ki prihaja od stranke, kot je SDS, ki dnevno žali, blati ljudi, vnaša razdor v družbo," je dejala. Dokler bo tako, Fajonova ne vidi možnosti sodelovanja.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec meni, da je koalicijsko vabilo v določeni meri nespodobno. V Levici so ves čas skušali sodelovati z vlado in vzpostaviti minimalni parlamentarni dialog, a je koalicija vse povozila, je pojasnil. Kot je ocenil, je bil sporazum poslan s figo v žepu.

Predsednica SAB Alenka Bratušek pa je pojasnila, da je zanje sodelovanje pomembno, a je bilo "v dveh mesecih te vlade preveč napak, preveč delitev in diskreditacij, da bi z njo lahko formalno podpisali sporazum".

V odzivu na zavrnitve ponudbe omenjenih opozicijskih strank je Janša na Twitterju zapisal, da so ponudili roko sodelovanja. "Ko je bila SDS v opoziciji, takšne velikodušne ponudbe od vladajočih ni nikoli dobila," je navedel.

Podpisu sporazuma, ki bo ob 12. uri, bo sledil tudi podpis dogovora o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti Felica Žiže in Ferenca Horvatha z vlado.