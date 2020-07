Med »rumenimi jopiči« tudi nekdanji kandidat SDS na lokalnih volitvah

Eden izmed dozdevnih vodij provladne protestniške skupine »rumenih jopičev« je bil Nace Prosen, nekdanji kandidat SDS na lokalnih volitvah, ki je po naših podatkih privrženec slovenskega krila svetovne neonacistične organizacije Blood & Honour

Prešernov trg, Ljubljana (petek, 26. junij 2020)

Ko je pretekli teden protivladne proteste dopolnila provladna protestniška skupina, je več deset oseb, kamufliranih v rumene jopiče in zaščitne maske, javnost kanilo prepričati, da je nekakšno samoniklo gibanje.

Toda eden izmed dozdevnih vodij provladne protestniške skupine je bil Nace Prosen iz Žirov, ki je po naših podatkih vpliven privrženec slovenskega krila svetovne neonacistične organizacije Blood & Honour.

V zadnjih desetih letih se je njegova navzočnost v vrstah te skupine vidno okrepila, prav tako je bil v tem času dejaven v okviru lokalnega odbora SDS in bil kandidat stranke na lokalnih volitvah.

Z analizo javno dostopnih fotografij in posnetkov shoda »rumenih jopičev« na Prešernovem trgu smo ugotovili, da so se tokrat javnega protesta, na katerem so sodelovali pripadniki skrajnih desničarskih struktur, prvič v zadnjem času udeležili tudi nekateri veterani in nekdanji vodje teh organizacij.

Poleg pripadnikov Blood & Honour Slovenija so bili tam namreč vidni privrženci skupine Headhunters Domžale, slovenske različice skupin Combat 18, ki v svetu Blood & Honour sicer veljajo za »militantnejše krilo«.

Kdo je Nace Prosen, ki je pred Prešernovim spomenikom skandiral »Vojsko na meje,« preberite na neprofitnem mediju Oštro.si.