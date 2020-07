Aretirali sodelavko pokojnega posiljevalca

V New Hampshiru aretirali Ghislaine Maxwell

V ameriški zvezni državi New Hampshire so v četrtek aretirali nekdanjo ljubimko in sodelavko bogatega posiljevalca Jeffreyja Epsteina, ki je po aretaciji naredil samomor v celici newyorškega zapora. Osumljena je, da je delovala kot Epsteinova zvodnica mladoletnic, poleg pregona zveznih tožilcev pa se sooča tudi s civilnimi tožbami številnih žensk. Epsteina so aretirali lani, avgusta pa se je obesil v svoji celici, potem ko mu je sodišče zavrnilo varščino.

58-letnico so aretirali v Bradfordu, kjer je živela od decembra. Pred zveznim sodiščem se je pojavila na kratko prek videopovezave iz pripora. Glede obtožb zoper njo se ni izrekla, prav tako ni bila določena varščina. Sodnik je odredil, da se ji bo sodilo v New Yorku. Grozi ji do 35 let zapora.

Tožilka v Manhattnu Audrey Strauss je za njo dejala, da je bila ena od Epsteinovih najtesnejših sodelavk in da mu je pomagala zlorabljati dekleta, ki so bila stara tudi le 14 let.

y852I1EPbnU

Multimilijonar Epstein je bil povezan s številnimi vplivnimi ljudmi, med njimi z nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom, Donaldom Trumpom in britanskim princem Andrewom, ki ga prav tako preiskujejo zaradi spolnih odnosov z mladoletnico, ki mu jo je priskrbel Epstein, čeprav ameriški zvezni tožilci tega uradno še ne priznajo.

Ghislaine Maxwell, hči britanskega medijskega magnata in prevaranta Roberta Maxwella, vztrajno zanika, da bi res pomagala Epsteinu pri oskrbovanju z vedno novimi mladoletnicami zanj in za njegove prijatelje.

Pred leti so Epsteina preganjali že na Floridi, ko ga je ena od žrtev prijavila, vendar se je takrat zaradi dobrih političnih zvez in sanjske odvetniške ekipe, v kateri je bil tudi odločen Trumpov zagovornik Alan Dershowitz, izvlekel z minimalno kaznijo.

Na Netflixu je na voljo ameriška dokumentarna mini serija z naslovom Jeffrey Epstein: Filthy Rich v režiji Lise Bryant.

-j0rjlfmDx4