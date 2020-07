Predsednik Pahor, vaša sprava antifašistov s fašisti je v nasprotju z večinsko voljo državljanov

Pismo Žive Vidmar, hčerke prvega slovenskega predsednika Josipa Vidmarja, predsedniku republike Borutu Pahorju

Dragi predsednik Borut Pahor!

V ponedeljek (29. junija) sem gledala intervju Marcela Štefančiča, jr. s teboj in vedno bolj strmela. Da se greš v svoji všečnosti zloglasno spravo na domačih tleh, bi še nekako razumela, čeprav mi pri tem ni jasno predvsem to, kako se lahko greš spravo na osnovi nekih filozofskih špekulacij in v imenu manjšine, ki so v popolnem nasprotju z večinsko voljo državljanov in državljank Slovenije.

Zdaj boš svojo všečno burlesko ponovil na mednarodnem prizorišču in spet na osnovi nekih filozofskih špekulacij »spravljal« antifašiste s fašisti. V svoji samovšečni kratkovidnosti ne vidiš, da pravzaprav trguješ z mrtvimi dušami. V svoji kratkovidni samovšečnosti se ne zavedaš, da ne zapravljaš samo svojega ugleda, ampak ponižuješ državo v servilnost, da za mrtve duše in kamnito lastnino, ki jo bomo posedovali bogvedi kdaj, zastavljaš življenje naših sorojakov, ki jih potiskaš na položaj drugorazrednih državljanov in spet v fašistične odnose. Pristajaš na to, da se v Trstu in Gorici ukinja dvojezičnost, da se zapirajo slovenske šole – kljub londonskemu sporazumu – da pravzaprav razglašaš partizansko vojsko za okupatorsko vojsko in da s tem načenjaš vprašanje veljavnosti Osimskih sporazumov.

No, naš predsednik je tako očarljiv in svetovljansko spravljiv, čeprav njegovo ravnanje ne temelji na nobenem relevantnem argumentu, temelji le na njegovi osebni presoji brez moralnih zadržkov.

Kakor se je pri Hudi jami izkazalo, da tam ni bilo nobenih pobitih domobrancev, tako so Angleži pri bazoviški fojbi potrdili, da v fojbi ni nobenih množičnih posmrtnih ostankov Italijanov kot Italijanov. Ampak naš predsednik bolj verjame tržaškim fašističnim ezulom, kot uradnim ugotovitvam. Zato tudi svojega italijanskega predsedniškega kolega kar naprej le opozarjaš, nisi pa mu še uradno izročil dokumenta o uradnih ugotovitvah mešane zgodovinske komisije.

No, naš predsednik je tako očarljiv in svetovljansko spravljiv, da na njegovo puhlo delovanje nihče ne reagira!

Tudi vladajoča garnitura bo klecnila pred predsedniškimi puhlostmi in moralno praznino, saj ima pri tem svoje račune. Kot smo videli, bo ob alpskih poskočnicah in čitalniških jeremijadah z velikim veseljem zatajila Cankarja, OF, NOB z vso kulturo vred in več kot petinsedemdeset let pokončne antifašistične drže. Zato bi se morali petkovi protesti obrniti tudi proti manekenskemu predsedniku in mu povedati, da se je razgalil, da nima novih cesarskih oblačil.

Če boš kljub temu položil cvetje na bazoviško fojbo, naj slovenska javnost zahteva tvoj odstop, saj s tem nevrednim dejanjem, ki podpira zgodovinsko laž, ne boš več vreden, da zastopaš večino državljank in državljanov Slovenije.

Kaj misliš, kako mi je, ko se moj oče, kot prvi predsednik Slovenije od 1946 do 1952, obrača ob tvojih zgrešenih dejanjih v grobu?!

Živa Vidmar,

Ljubljana, 2. julija 2020