Glasbeniki na vlado naslovili pismo, naj poskrbi za koncertno industrijo

Kar 1500 britanskih glasbenikov, med katerimi so Ed Sheeran, Paul McCartney in skupina The Rolling Stones, so na britansko vlado naslovili odprto pismo, naj poskrbi za koncertno industrijo, ki jo je epidemija novega koronavirusa izjemno prizadela

Kar 1500 britanskih glasbenikov, med katerimi so Ed Sheeran, Paul McCartney in skupina The Rolling Stones, so v četrtek na britansko vlado naslovili odprto pismo, naj poskrbi za koncertno industrijo, ki jo je epidemija novega koronavirusa izjemno prizadela. Opozarjajo, da je ogroženih več kot 200.000 delovnih mest. V pismu so povzeli nove raziskave, ki kažejo, da je koncertna industrija lani v britanski proračun prinesla 4,5 milijarde britanskih funtov, zagotavljala pa je 210.000 delovnih mest po državi.

"Britanska živa glasba je bila eden največjih družabnih, kulturnih in ekonomskih uspehov Velike Britanije v minulem desetletju," piše v pismu, ki so ga naslovili na britanskega ministra za kulturo Oliverja Dowdena. Glasbeniki so opomnili, da se, ob podaljševanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, vsem zaposlenim v koncertni industriji resnično slabo piše.

Glasbeniki si želijo jasne časovnice, kdaj bodo koncertna prizorišča ponovno začela delovati brez ukrepa o spoštovanju varnostne razdalje, od vlade pa, da bi podaljšala shemo za pomoč zaposlenim v koncertni industriji, ki so trenutno na čakanju.

V Veliki Britaniji so v zadnjih dneh začeli rahljati ukrepe. Odprli so pube, restavracije in muzeje, še vedno pa ostajajo zaprta koncertna prizorišča. "Dokler ta posel ne bo stekel, kar bo kot kaže šele v letu 2021, bo podpora vlade ključna za preprečitev masovne insolventnosti ali celo konca te v svetu vodilne industrije," piše v pismu.

Med podpisniki odprtega pisma so tudi Coldplay, Eric Clapton, Sam Smith, Rod Stewart, Liam Gallagher, Iron Maiden, Dua Lipa, Skepta ter skupina Florence & The Machine. Velika Britanija je trenutno država z najvišjo smrtnostjo zaradi koronavirusa v Evropi. Do četrtka so našteli več kot 54.000 potrjenih oziroma s koronavirusom domnevno povezanih smrti.