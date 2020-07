FOTOGALERIJA: Protivladni protest v Ljubljani vs. »rumeni jopiči«

Prešernov trg in Trg republike, Ljubljana

Trg republike

© Željko Stevanić

V petek, 3. julija, so se že 11. teden odvili protivladni protesti. Največ (več tisoč) protestnic in protestnikov se je že tradicionalno zbralo v Ljubljani. Shod se je pričel na Prešernovem trgu, končal pa na Trgu republike pred parlamentom. Na Prešernov trg so prikorakali tudi t.i. "rumeni jopiči", ki jih povezujejo z neonacističnimi skupinami. Slednjih je bilo sicer le nekaj deset, nosili pa so večinoma transparente proti antifašistom.

Več v fotogaleriji Željka Stevanića.