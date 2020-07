Janković v karanteni

Ljubljanski župan je zaradi na covid-19 pozitivnega družinskega člana opravil testiranje na novi koronavirus

Ljubljanski župan Zoran Janković

© Miha Fras

Ljubljana, 5. julija - Zaradi pozitivnega testa družinskega člana, ki je bil za novi koronavirus testiran v soboto dopoldne in popoldne seznanjen z rezultatom, je župan Ljubljane Zoran Janković danes opravil testiranje na novi koronavirus. Izid je negativen, župan pa bo preventivno ostal v karanteni, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Jankovićev test na novi koronavirus je bil negativen, a župan bo preventivno vseeno ostal v karanteni.

V soboto so v Sloveniji ob opravljenih 716 testih potrdili 21 okužb z novim koronavirusom. Največ okužb so potrdili v Vipavi, in sicer štiri, ter v Slovenski Bistrici, kjer so potrdili tri okužbe. V Ljubljani in Sevnici so potrdili po dve novi okužbi, po eno pa v desetih drugih občinah po Sloveniji.