Predsednik, ki želi istospolnim parom preprečiti posvojitve

Na Poljskem LGBT+ skupnost talka kozervativca Dude

Andrzej Duda, poljski predsednik, ki ne razume človekovih pravic in enakopravnosti

© Jakub Szymczuk / WikiCommons

Teden pred drugim krogom predsedniških volitev na Poljskem se je trenutni predsednik Andrzej Duda izrekel proti pravicam istospolnih. Napovedal je poskus spremembe ustave, v okviru katere bi istospolnim parom izrecno prepovedali posvojitve otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je napovedal Duda, bo predlog za ustavne spremembe v parlament vložil v ponedeljek. Duda je v preteklosti LGBT+ skupnost označil za "ideologijo, ki je bolj destruktivna kot komunizem".

Proti temu, da bi imeli istospolni pari pravico do posvojitve otrok, se je izrekel tudi protikandidat Dude na predsedniških volitvah, kandidat opozicijske liberalne stranke Državljanska platforma (PO) in župan Varšave Rafal Trzaskowski, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Poljski poslanec in aktivist s področja LGBT+ Krzystof Smiszek je bil kritičen do Dude, da predlaga nekaj, za kar ne bo nujno dobil zadostne podpore v parlamentu. Po njegovem gre za poskus, da bi zbudil strahove in mobiliziral volivce ter pridobil njihove glasove.

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave je Duda rahlo v prednosti pred Trzaskowskim, saj mu napovedujejo 50,9 odstotka podpore.