Vzporedne volitve na Hrvaškem: prepričljiva zmaga HDZ

Vzporedne volitve, ki so jih objavile tri televizije z nacionalno koncesijo, so precej različne od izidov predvolilnih raziskav, ki so večinoma kazale, da bo imela levosredinska koalicija rahlo prednost pred desno HDZ

Andrej Plenković in Miro Cerar, hrvaški in takratni slovenski premier, pred tremi leti, ko sta se strinjala, da se o arbitraži ne strinjata

© Borut Krajnc

Izidi vzporednih volitev, ki jih je objavila Hrvaška televizija, kažejo na prepričljivo relativno zmago desne HDZ, ki bo imela v 151-članskem hrvaškem parlamentu 61 poslancev oziroma 17 več kot levosredinska koalicija Restart. Sledita Domovinsko gibanje Miroslava Škora s 16 poslanci ter Most neodvisnih list in Zmoremo s po osmimi poslanci.

Vzporedne volitve, ki so jih objavile tri televizije z nacionalno koncesijo, so precej različne od izidov predvolilnih raziskav, ki so večinoma kazale, da bo koalicija Restart na čelu s SDP imela rahlo prednost pred HDZ.

Poleg prepričljive zmage HDZ in slabih izidov koalicije Restart vzporedne volitve napovedujejo tudi morebitno največje presenečenje današnjih parlamentarnih volitev. Gre za osem mandatov levičarsko-zelene platforme Zmoremo!, ki je prvič sodelovala na parlamentarnih volitvah. Vzporedne volitve tudi kažejo, da je Most osvojil osem poslanskih mandatov. Sredinska koalicija Stranka z imenom in priimkom, Pametno in Fokus naj bi imela tri poslance.

Gre za porazdelitev 140 poslanskih mandatov, ki jih volijo v desetih volilnih enotah na Hrvaškem. Še tri poslance prispeva hrvaška diaspora v posebni volilni enoti, prav tako v svoji volilni enoti pa bodo osem poslancev izvolili v volilni enoti za narodne manjšine.

92TEOw9-SZQ

HDZ je na dosedanjih parlamentarnih volitvah dobila vsaj dva poslanska mandata iz volilne enote, v kateri glasujejo hrvaški državljani v tujini, kar pomeni, da bo verjetno imela 63 mandatov. Poslanci narodnostnih manjših so doslej praviloma sodelovali z vladajočo večino.

Za sestavo vlade bo potrebna podpora najmanj 76 poslancev v 151-članskem osmem sklicu hrvaškega sabora.

Iz urada hrvaškega predsednika Zorana Milanovića so potrdili, da se je predsednik države pogovarjal s hrvaškim premierjem in predsednikom HDZ Andrejem Plenkovićem in predsednikom SDP Davorjem Bernardićem.

Evropska poslanka SDP Biljana Borzan je že dejala, da bi, če bi bila na mestu predsednika stranke Bernardića, v primeru hudega poraza SDP odstopila.

Vzporedne volitve je agencija Ipsos izvedla na vzorcu 21.575 volivcev na več sto od približno 6600 volišč.

Volilna komisija bo prve neuradne delne izide začela objavljati ob 21. uri na svoji spletni strani, ko naj bi imeli podatke s 15 do 20 odstotkov volišč.

Današnje volitve je do 16.30 zaznamovala nekoliko nižja udeležba, kot je bila na predčasnih parlamentarnih volitvah septembra 2016. Volišča so zaprli ob 19. uri.

SGNEtZ9lh14