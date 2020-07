Kot Primorec niste vzeli v obzir še danes žive bolečine sorodnikov prvih žrtev fašizma v Evropi

Pismo sorodnika bazoviškega junaka

Borut Pahor, predsednik republike

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor!

Kot sorodnik bazoviškega junaka s prizadetostjo, užaljenostjo in kot nameren falzifikat zgodovinskih dejstev s strani »dobronamerne« sosede Italije, sprejemam odločitev, da kot Primorec niste vzeli v obzir še danes žive bolečine sorodnikov prvih žrtev fašizma v Evropi, in vseh kasnejših tisočih ostalih (!), ne nazadnje, tudi intimno Vas in Vaše družine, kot ste omenili ob lanskem obisku v predsedniški palači naši delegaciji fundacije »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma«, in boste 13. julija položili venec na t.i. bazovski »fojbi« ter s tem, v duhu po Vašem »sprave«, zaprli skupaj s predsednikom Italije gospodom Sergiom Mattarello med-sosedske še nezaceljene rane. Ali res? Pojdite med ljudi, na Kras, v Brkine, stopite v Bazovico, Trebče, na Opčine, Gropado, Trst, boste hitro slišali, kaj si rojaki mislijo o tej, z Vaše strani tako poveličevani »spravi«!

Imajo jo za Vašo izdajo nacije, gospod predsednik!

Ne spravljaš se vendar na načrtnih falzifikatih zgodovinskih dejstev! Zakaj torej soseda, »dobronamerna« Italija, namerno noče objaviti in publicirati, že celih dvajset (20) let, zanjo neugodnega Poročila slovensko-italijanske zgodovinske komisije o odnosih med 1880-1956 , nastalega po skupnem naročilu, tako italijanske kot slovenske Vlade? Ne zanikam, tudi to so zgodovinske dejstva, zločinov partizanskih enot JA takoj po koncu vojne, posebej v danes hrvaškem delu Istre, in tudi pri nas, na Primorskem. Nihče v Italiji pa danes ne napada, hm, hm, Hrvatov za te med- in povojne poboje, vse in vedno leti po nas, Slovencih!?

Zakaj to dopuščate, predsednik? Zakaj? Ali niste izvoljeni predsednik Slovenije, torej, vseh nas? Zastopate in predstavljate v svetu vse nas. Dolžni ste, četudi za ceno slabših sosedskih odnosov, braniti zgodovinska dejstva, ne pa podpirati falzifikatov, v tem primeru italijanskih. Preveč krvi je bilo prelite!

Enako nevralgično se vedno znova v meni dvigne nemir, gospod Pahor, da Slovenija kot enakopravna država EU, ali bojazljivo ne upa(?), ali noče(?) ali, kar je najstrašnejša možnost, ni zainteresirana(!), da po vzoru Italije, v dvoranah palače EU v Bruslju in v Strasbourgu predstaviti vsaj domoljubni film »Streli v Bazovici« o prvih žrtvah fašizma v Evropi, in to v času, ko je tej Evropi vladal mir, po vzoru italijanskih filmov »Srce v breznu« in »Rdeča Istra«, katera oba načrtno prikazujeta falzificirano verzijo, t.j. italijansko različico zgodovinskih dogodkov, in ju Italija v Bruslju veselo koristi za pre- in ponarejanje zgodovine, po načelu: Laži se, laži se, nekaj bo že obveljalo za resnico!

Enako: Mar je res tako težko natisniti, državi Sloveniji, 750 kosov in še nekaj knjižic Poročila slovensko-italijanske zgodovinske komisije o odnosih med 1880-1956 in jih podeliti po klopeh vseh poslancev EU parlamenta, toliko več, ker je knjižica trojezična : slovensko-italijanska-angleška verzija Poročila? Zraven pa še priložiti, na USB ključku, domoljubni film »Streli v Bazovici«, da končno preostala, zgodovinsko neinformirana Evropa vidi, sliši in prebere še naša zgodovinska dejstva s tega konca razširjene skupne evropske domovine?

Domoljubni pozdrav!

Mag. Marko Bidovec