Nekdanja direktorica NIJZ spregovorila prvič po razrešitvi

Intervju z Nino Pirnat, nekdanjo direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Nina Pirnat, nekdanja direktorica NIJZ

© Uroš Abram

Dr. Nina Pirnat je epidemiologinja. Do marca je vodila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Ko je po očitni nezaupnici Janševe vlade odstopila, jo je zdravstveni minister Tomaž Gantar vzel na ministrstvo kot vršilko dolžnosti direktorice direktorata za zdravstveno varstvo.

Vse od njenega odhoda z NIJZ kljub temu, da je bila osrednja tarča kritik zaradi domnevno prepočasnega ukrepanja, ni dajala izjav za medije. Za posebno številko MLADINA INTERVJU 2020 je prvič po zamenjavi vlade spregovorila o svojem videnju priprav na epidemijo in kasnejšega spopadanja z njo.

"Govoriti o tem, da bi lahko preprečili vnos okužbe, je iluzorno. V vseh okoliških državah so že imeli primere in tudi večje izbruhe, ki pa jih v tistih tednih še niso zaznali," je na primer odgovorila na najbolj pogoste kritike, češ da so premalo strogo obravnavali "smučarje iz Italije". Pogovor je potekal v začetku junija in dogodki od takrat v veliki meri pritrjujejo njenim besedam.

"Morda bi le še bolj agresivno opozarjali ljudi na nujnost izvajanja samozaščitnih ukrepov in varovanja rizičnih skupin. Vsi ostali ukrepi so bili v skladu z navodili in znanjem, ki smo ga v tistih trenutkih imeli na voljo."

Tudi na vprašanje, ali bi za nazaj svoje ravnanje kakrkoli spremenila, odgovarja, da pravzaprav ne. "Morda bi le še bolj agresivno opozarjali ljudi na nujnost izvajanja samozaščitnih ukrepov in varovanja rizičnih skupin. Vsi ostali ukrepi so bili v skladu z navodili in znanjem, ki smo ga v tistih trenutkih imeli na voljo."

Ob zamenjavi vlade jo je najbolj zmotila sprememba načina komuniciranja. "Sem privrženka obveščanja in osveščanja o ukrepih – ljudje morajo ukrepe razumeti, jih sprejeti in ponotranjiti. Poslušnost iz strahu je učinkovita le na kratek rok in ji običajno sledi upor, ki izniči vse dobro."

Pričakovali smo, da bi se zaradi intervjuja lahko spet znašla v nemilosti Janševe vlade, pa so jo s položaja na ministrstvu za zdravje razrešili še pred objavo, že konec junija.

