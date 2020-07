Trump postavlja vrt rasistom in drugim spornim osebnostim

Vrt naj bi odprli 4. julija 2026

Donald Trump

© Flickr / Gage Skidmore

Pred in med ameriškim praznikom dneva neodvisnosti, je Donald Trump v svojih nastopih sporočil, da je z izvršnim ukazom ustanovil delovno skupino za ustanovitev narodnega vrta ameriških "junakov." Trump se je od že začetka postavil v bran vsem spomenikom in je kritičen do tistih, ki jih odstranjujejo. Zaradi tega se je odločil za ustanovitev neke vrste zavetišča za spomenike. Lokacije za vrt "junakov" še ni, v njem pa bodo tudi novi spomeniki, za katere Trump vztraja, da bodo realistični in ne modernistični ali abstraktni. Vrt naj bi odprli 4. julija 2026, Trump pa je pozval posameznike, organizacije in države naj darujejo sredstva ali kipe.

V ZDA so po smrti temnopoltega Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu izbruhnili siloviti protesti proti policijskemu nasilju, ki so se razširili v nasilno izražanje nasprotovanja spornim simbolom. Najprej so bili tarča napadov in odstranjevanja spomeniki rasistični konfederaciji, ki je v 19. stoletju izgubila državljansko vojno v ZDA, nato pa spomeniki kolonizatorjem, krščanskim misijonarjem in celo nekdanjim predsednikom ZDA, ki so bili lastniki sužnjev.

Na seznamu osebnosti so prvi predsednik George Washington, avtor deklaracije o neodvisnosti Thomas Jefferson, krščanski pridigar Billy Graham, predsednik Ronald Reagan, generala iz druge svetovne vojne George Patton in Douglas McArthur, borec za državljanske pravice temnopoltih Martin Luther King mlajši, borka proti suženjstvu Harriet Tubman, pomorščak Krištof Kolumb, Francoz, ki je pomagal ameriškim revolucionarjem proti Britancem Marquis de Lafayette, nekaj španskih misijonarjev in številni drugi.

Vključiti namerava tudi pokojnega vrhovnega sodnika Antonina Scalio, ne bo pa nobenega staroselca ali Latinoameričana. Med predsedniki v vrtu tudi ne bo demokratov, kot so na primer Franklin Roosevelt ali Robert Kennedy in Lyndon Johnson.