V starih grobnicah dokazi o incestu

Grobnica Newgrange

Irsko naj bi pred 5000 leti obvladovale dinastije, kot jih med drugim poznamo iz starega Egipta. Objavljena genetska študija v reviji Nature, kaže na veliko povezavo vladajočega razreda pred petimi tisočletji na otoku in daje najstarejše dokaze o downovem sindromu in incestu. Študija kaže tudi na to, da bi eden od irskih mitov lahko temeljil na realnih osnovah.

Na Irskem se skriva na stotine starih grobnic, znanih pod imenom Passage Tombs. Gre za podzemne hodnike in grobove, ki se skrivajo pod umetnimi griči, njihov izvor pa je ocenjen na četrto tisočletje pred našim štetjem, s čimer so grobnice na Irskem starejše od piramid v Egiptu.

Najbolj znana med njimi je Newgrange, 500 let starejša kot angleški Stonehenge, na vzhodu otoka, severno od Dublina. Ta je bila zgrajena med leti 3200 do 3000 pred našim štetjem in sodi v Unescovo svetovno kulturno dediščino. Objekt s premerom 90 metrov je postavljen tako, da ob zimskem sončevem obratu pri vzhajanju sonca svetloba pade vse do 20 metrov oddaljenega oltarja v pogrebni komori.

O graditeljih teh objektov je malo znanega. Nova spoznanja pa so dali genetski testi Daniela Bradleyja s Trinity Collegea, ki je preučil genetsko sliko 42 posmrtnih ostankov iz različnih grobnic ter dve drugi trupli iz enakega obdobja.

Rezultati so potrdili, da so v nekaterih velikih grobnicah - Newgrangeu, Carrowkeelu in Carrowmoru na severozahodu pokopani ljudje, ki so bili med seboj v sorodu. "Vse kaže na skupino ljudi, ki je bila med seboj v sorodu in je imela vsaj pol tisočletja dostop do grobov takratne elite na otoku," je zapisala predstavnica Collegea Lara Cassidy.

Posebej izstopa eno od trupel v Newgrangeu, kjer so znanstveniki dokazali, da sta bila starša v bližnjem sorodu, brat in sestra ali pa starš in otrok. Gre za incest, ki je tako rekoč povsod po svetu prepovedan, v starodavnih časih pa so ga posamezne vladarske dinastije uporabile za utrditev vladanja. Podobne rezultate so namreč dala tudi genetska testiranja v Egiptu in na področjih, kjer so živeli Inki, a gre v primeru Irske za najstarejše tovrstne najdbe.

Posamezni znanstveniki ocenjujejo, da je genetska študija prelomnega pomena za preučevanje zgodovine na otoku, ker je vezana na zimski solsticij, ki je bil v starem veku posebnega pomena za tamkajšnje prebivalce.

Da gre pri grobnicah za elito družbe, po mnenju raziskovalcev ne potrjujejo le mesta najdbe. To dokazujejo tudi z analizo izotopov, s katerimi so dokazali, da so ti ljudje pojedli veliko mesa in živalskih produktov.

Dokaz o incestu potrjuje tudi enega iz starih irskih mitov iz 11. stoletja, ki pravi, da je graditelj grobnice Dowth zagotovil vsakodnevno kroženje sonca z incestom s svojo sestro. Raziskava pa je v grobnici Poulnabronne potrdila tudi najstarejši doslej znani dokaz za downov sindrom. Gre za 5500 let staro grobnico, s čimer je dokaz kar 4000 let starejši od doslej znanih najstarejših tovrstnih najdb.

Strokovnjaki ocenjujejo, da so prvotne prebivalce Irske, ki so se ukvarjali z lovom in nabiranjem sadežev, pred 6000 leti izrinili prišleki, ki so se ukvarjali s kmetijstvom. Ti so v naslednjih stoletjih oblikovali svoj družbeni red in dobili svojo vladarsko dinastijo.

