Plenković: »Nova vlada bo vodila politiko po zgledu Franja Tuđmana«

Plenkoviću je za zmago med prvimi čestital slovenski premier Janez Janša

Janša je Plenkoviću za "prepričljivo zmago" na volitvah čestital na Twitterju

Predsednik hrvaške vlade in stranke HDZ Andrej Plenković je po včerajšnji prepričljivi relativni volilni zmagi na hrvaških parlamentarnih volitvah dejal, da je izid volitev odličen, a tudi obvezujoč. Ocenil je, da je bil njegov prvi premierski mandat težek, a bodo izzivi verjetno še večji. HDZ potrebuje osem poslancev za večino v hrvaškem saboru.

Plenković je zmagoslavno stopil med člane in privržence HDZ na dvorišču zagrebškega arheološkega muzeja ob zvokih pesmi Eye of the Tiger. V kratkem nagovoru je povedal, da je nedeljska volilna zmaga tudi velika obveznost za bodočo hrvaško vlado.

"Treba je poskrbeti za rešitve za gospodarstvo, zdravstvo, krepitev demokratskih institucij ter človekovih in manjšinskih pravic," je dejal Plenković. Povedal je, da bo nova vlada vodila politiko novega sodobnega suverenizma po zgledu prvega predsednika Hrvaške in HDZ Franja Tuđmana, ki je želel postaviti HDZ v desno sredino.

Plenkoviću je preko Twitterja za prepričljivo zmago med prvimi čestital slovenski premier Janez Janša.

Po preštetih glasovih s skoraj 90 odstotkov volišč ima HDZ 68 poslanskih mandatov, vključno s tremi glasovi hrvaških državljanov v drugih državah.

Levosredinska koalicija Restart na čelu s SDP je največja poraženka volitev, saj so jim predvolilne raziskave napovedovale relativno zmago, na koncu pa so dobili 43 poslancev. Predsednik SDP Davor Bernardić je po volilnem porazu izrazil pripravljenost za odstop z vodilnega položaja socialdemokratov.

Sledijo Domovinsko gibanje Miroslav Škoro, ki ima v koaliciji s skrajno desnimi strankami Hrvaški suverenisti in Blok za Hrvaško 15 poslanskih mandatov. Domovinsko gibanje so ustanovili 50 dni pred volitvami, potem ko je bil Škoro tesno poražen decembra lani v prvem krogu predsedniških volitev. V Domovinskem gibanju so prav tako pričakovali več poslanskih mandatov.

Sledi konservativna stranka Most neodvisnih list z osmimi poslanci ter levičarsko-zelena platforma Zmoremo! s šestimi poslanci, ki velja za največje presenečenje nedeljskih volitev. Tako kot Zmoremo! bodo prvič v hrvaškem saboru dva poslanca sredinske liberalne koalicije Stranke z imenom in priimkom, Pametno in Fokus z dvema poslancema. Dosedanja partnerka v Plekovićevi vladni koaliciji Hrvaška narodna stranka (HNS) bo imela enega poslanca.

Še osem poslanskih stolčkov je predvidenih za poslance narodnostnih manjšin.

Udeležba na volitvah, ki so potekale v času, ko na Hrvaškem narašča število okuženih z novim koronavirusom, je pod 47 odstotki, kar je najnižja volilna udeležba na hrvaških parlamentarnih volitvah od osamosvojitve države. V nedeljo je bila udeležba za skoraj šest odstotkov nižja kot na predčasnih volitvah septembra 2016.

Pričakovati je, da bodo že danes stekli pogovori o sestavi nove hrvaške vlade. Za sestavo vlade bo moral mandatar dobiti podporo najmanj 76 poslancev v 151-članskem hrvaškem saboru.

Zaradi nevarnosti okužbe so danes na voliščih veljali strogi epidemiološki ukrepi. Volivci so morali pri vstopu na volišče razkužiti roke, priporočeno je bilo nošenje maske. Svetovali so jim tudi, naj prinesejo lastne kemične svinčnike.

Protiepidemioloških ukrepov pa niso preveč spoštovali med povolilnim slavjem v strankah, posebej tistih, ki so bile navdušene nad nedeljskimi izidi.

