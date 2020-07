Svoboda medijev najbolj padla med prvo Janševo vlado

Slovenija se je na lestvici Novinarjev brez meja najvišje uvrstila leta 2005, torej v času vlade Janeza Janše, toda to ni bila posledica razmer, ki jih je ustvarila vlada predsednika SDS

Druga Janševa vlada leta 2012

Predsednik vlade Janez Janša je na 18. redni seji državnega zbora 15. junija dejal, da je bila Slovenija po svobodi medijev na ključni mednarodni lestvici najvišje med njegovim prvim mandatom na čelu vlade. Katere, ni pojasnil.

Po indeksu medijske svobode se je Slovenija leta 2005, v času prve Janševe vlade, med 167 državami uvrstila na 9. mesto. Ta uvrstitev je tudi najboljša od začetka merjenja indeksa, kaže analiza lestvic med letoma 2002 in 2020.

Toda indeks medijske svobode pretežno določijo na podlagi dogodkov in podatkov za leto pred objavo poročila, je za Razkrinkavanje.si pojasnil Pavol Szalai iz organizacije Novinarji brez meja.

»Glavni razlogi za padec Slovenije na svetovnem indeksu svobode medijev med letoma 2005 in 2008 vključujejo dejanja vlade Janeza Janše, ki so spodkopavala medijsko svobodo v državi.«



Pavol Szalai,

Novinarji brez meja

Slovenija je že leta 2007 v primerjavi z letom 2006 na lestvici nazadovala za 11 mest, na 21. mesto, kar je največji padec države, odkar organizacija Novinarji brez meja spremlja medijsko svobodo po svetu z indeksom.

»Glavni razlogi za padec Slovenije na svetovnem indeksu svobode medijev med letoma 2005 in 2008 vključujejo dejanja vlade Janeza Janše, ki so spodkopavala medijsko svobodo v državi,« je za Razkrinkavanje.si zapisal Pavol Szalai. Med te sodijo pritiski na uredništva, cenzura in kadrovske menjave.

