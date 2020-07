»To bo izpoved v slogu anonimnega alkoholika, a bom tvegal, ker ste po mnenju vlade medij, ki ga nihče ne bere«

Dr. Dragan Petrovec, pravnik, ki si je želel postati jezikoslovec, je spregovoril za posebno številko MLADINA INTERVJU 2020

Dragan Petrovec je poklicno pot posvetil najbolj odrinjenim in marginaliziranim skupinam ljudi, kjer so verjetno čisto na dnu storilci kaznivih dejanj, zaporniki. Tudi sicer je zelo občutljiv glede dogodkov v družbi, zato je intervju z njim pogovor o preštevilnih temah, ki tarejo ljudi. Za posebno poletno številko MLADINA INTERVJU 2020, ki je že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov in v naši spletni trgovini, pa je razkril tudi osebne zgodbe iz svojega življenja, med katerimi so nekatere vesele, druge skorajda neverjetne, spet tretje nekoliko bolj temačne.

»To bo že skoraj izpoved v slogu anonimnega alkoholika, a bom tvegal, ker ste po mnenju sedanje vlade medij, ki ga nihče ne bere. Tako bo moja izpoved ostala v povsem intimnem krogu,« so besede, s katerimi je Petrovec začel pogovor o svoji rani mladosti. Pogovor, tekom katerega je med drugim razkril, da je več let živel v župnišču, bil prvi Slovenec na porodniškem dopustu in kot stažist v vojaški policiji izgubil generala, ki naj bi ga varoval.

Dragan Petrovec se je sicer v veliki večini upokojil, čeprav včasih še predava. To pa nikakor ne pomeni, da bo odslej tiho. Kolesari, pravi, da ne, »kolo me je vedno utrudilo. Zelo rad pešačim. Se pa dobro razumem s kolesarji in tudi njih dobro razumem. Tako na sprehodih pazimo drug na drugega in je druženje različnih udeležencev v mestnem prometu za vse prijetno. Videti je, da nas razume celo večina policistov, ki jim zdajle ni lahko.«

