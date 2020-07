LMŠ, SD, Levica in SAB vztrajajo pri svoji preiskovalni komisiji glede ukrepov v času epidemije

Ali je prišlo do kaznivih dejanj ali ne, je po navedbah poslanca LMŠ še prezgodaj reči. Da je prihajalo do napak in da je vlada zavajala, pa je po njegovem mnenju že dokazano.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo

© Borut Krajnc

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so vložile zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, s katero želijo ugotavljati zlasti finančno (ne)učinkovitost ukrepov v zvezi z epidemijo, pravno podlago za imenovanje svetovalnih skupin in sorazmernost ukrepov. Ne bodo pa preiskovali nabave zaščitne opreme, saj je preiskavo o tem že zahtevala koalicija.

Po mnenju poslanca LMŠ Roberta Pavšiča je vlada z zavajanjem in zavestnim navajanjem neresničnih podatkov v zadnjih nekaj mesecih sprejela vrsto ukrepov, s katerimi je povzročila oškodovanje javnih financ in veliko negotovosti, z nesorazmernim poseganjem v ustavne pravice pa tudi dodatno gospodarsko škodo.

Zato so se v opoziciji odločili za preiskovalno komisijo, ki bo ugotavljala objektivno in subjektivno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa in blaženjem njenih posledic, predvsem zaradi suma nesmotrne porabe javnih sredstev ter kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Robert Pavšič je zatrdil, da ta preiskovalna komisija ne bo preiskovala nabave zaščitne opreme za potrebe epidemije, ker je to zadeva druge preiskovalne komisije in kriminalistične preiskave. Politično odgovornost pri teh poslih pa so po njegovem prepričanju tako ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku in posredno celotni vladi dokazali že na interpelaciji ministra.

Med najbolj odmevnimi je Pavšič na današnji novinarski konferenci navedel "smrtne žrtve v domovih starejših občanov, prepoved prehajanja medobčinskih meja, menjave na vrhu statističnega urada in imenovanje različnih svetovalnih skupin brez ustrezne zakonske podlage, ki so imele dostop do najbolj občutljivih in najbolj varovanih podatkov". Po njegovih navedbah je treba ugotoviti, ali morda kdo od višjih funkcionarjev stoji v ozadju.

Na vprašanje, na kaj natančneje se bodo osredotočali, saj je navedel zelo široko področje preiskave, je odgovoril, da je tudi "država na zelo širokem polju poskušala obvladovati koronakrizo". Kot je naštel, gre za vse dosedanje svežnje pomoči, njihovo učinkovitost, finančno vzdržnost, vplive na javne finance in poseganje v suverene organe v naši državi, "ki so jih obglavili v interventnem duhu".

Ali je prišlo do kaznivih dejanj ali ne, je po Pavšičevih navedbah prezgodaj reči, da je prihajalo do napak in da je vlada zavajala, pa je po njegovem mnenju že dokazano.

Ustanovitev preiskovalne komisije glede nabave zaščitne opreme je maja zahtevala koalicija. Prehitela je opozicijo, ki je tako preiskovalno komisijo napovedala aprila. Medtem ko je opozicija preiskovalne namene usmerila v obdobje sedanje vlade, so v koaliciji želeli preiskovati dogajanje že od februarja, torej še v času prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec (LMŠ). Zakonodajno-pravna služba DZ pa je ocenila, da na enako temo ne moreta delovati dve preiskovalni komisiji.

Tako bo na dnevnem redu redne julijske seje DZ, ki se začne v četrtek, akt o odreditvi parlamentarne preiskave o pridobivanju in razpolaganju z zaščitno in medicinsko opremo za učinkovito zoperstavljanje epidemiji covida-19. V koalicijskih SDS, SMC, DeSUS in NSi s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) so namreč pripravili nov čistopis zahteve za preiskavo, ki bo zajela obdobje od 1. februarja dalje.

Kot je na sredini seji kolegija predsednika DZ pojasnil Krivec, so pri pisanju novega dokumenta upoštevali tudi zahteve opozicije. Jerca Korče (LMŠ) pa je po drugi strani poudarila, da bi morali vodenje preiskovalne komisije prepustiti opoziciji.

Pavšič je včeraj povedal, da ne ve, če bodo sodelovali v preiskovalni komisiji, ki bo ustanovljena na pobudo koalicije, oz. v tem ne vidi smisla.

Predstavniki Levice, SD in SAB, ki so še podpisani pod predlog za ustanovitev nove preiskovalne komisije, včeraj na novinarski konferenci niso sodelovali.