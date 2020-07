Vojska uri pse za prepoznavanje okužbe z novim koronavirusom

© www.travis.af.mil

Službeni psi nemške vojske se učijo, kako zavohati okužbo z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre za skupen projekt oboroženih sil in Veterinarske univerze (TiHO) iz Hannovra, v okviru katerega urijo deset štirinožcev nemške vojske - ovčarje, španjele in zlate prinašalce.

Gre za sledne pse, ki so sposobni prepoznavati in ločevati molekularno sestavo vonja, ne le ko gre na primer za razstrelivo ali mamila, ampak tudi različna rakava obolenja ter hipoglikemijo oziroma nevaren padec krvnega sladkorja pri diabetikih. Prav iz tega je tudi zrasla ideja o novem koronaprojektu, piše dpa.

Projekt izvajajo na vojaški šoli za službene pse pri kraju Ulmen in kot so sporočili iz te šole, so s trenutno okoli 80-odstotno natančnostjo "na najboljši poti za uspešno nadaljevanje projekta". Oprijemljive rezultate naj bi sicer imeli na voljo že v nekaj tednih.

Doslej so psi ovohavali vzorce sline okuženih z novim koronavirusom, pri katerih pa so virus pred tem kemično nevtralizirali. Po uspešno opravljeni prvi fazi bo sledila druga, ki bo pokazala, ali lahko psi zavohajo tudi aktiven novi koronavirus v človeški slini.

Kot je po poročanju dpa opozorila doktorandka univerze v Hannovru Paula Jendrny, bo ta druga faza potekala pod povsem drugačnimi pogoji, saj bodo morali med drugim zagotoviti, da se pri tem nihče ne bo okužil.