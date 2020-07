Seznam podjetij, ki so prejela državno pomoč zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa

V programu je sodelovalo več kot 5000 ameriških posojilodajalcev, od velikih bank kot so JP Morgan Chase, Bank of America in Wells Fargo, do manjših lokalnih bank

© piqsels.com

Po več tednih upiranja je ameriški finančni minister Steven Mnuchin včeraj le objavil seznam podjetij, ki so dobila zvezno pomoč, namenjeno ohranitvi delovnih mest v malih podjetjih v času koronske krize. Pomoč je v obliki posojil z jamstvom zvezne vlade, ki jih ni treba poplačati, če so sredstva porabljena namensko. V programu je sodelovalo več kot 5000 ameriških posojilodajalcev, od velikih bank kot so JP Morgan Chase, Bank of America in Wells Fargo, do manjših lokalnih bank.

Banke so podjetjem, ki so za to zaprosila, odobrile kredite, za katere poroštvo zagotavlja zvezna vlada. Izdanih je bilo za več kot 500 milijard dolarjev posojil, ki so zaščitila 51 milijonov delovnih mest oziroma 84 odstotkov vseh zaposlenih v manjših podjetjih v ZDA.

Mnuchin je dovolil objaviti le prejemnike 660.000 posojil, ki so bila višja od 150.000 dolarjev. Povprečno izdano posojilo je bilo vredno 107.000 dolarjev, posojil pa je bilo vsega skupaj 4,9 milijona. Več kot 67 milijard dolarjev je šlo za posojila v sektorju zdravstvenih in socialnih storitev, 64 milijard za gradbena podjetja, 54 milijard za predelovalno industrijo, 7 milijard za verske organizacije itd.

Izdanih je bilo za več kot 500 milijard dolarjev posojil, ki so zaščitila 51 milijonov delovnih mest oziroma 84 odstotkov vseh zaposlenih v manjših podjetjih v ZDA.

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije so zaprli številna podjetja po ZDA, s pomočjo se je mudilo, zato je bilo tudi nekaj težav. Med njimi je bila ta, da so posojila dobivala tudi večja podjetja in precej dobro stoječa manjša podjetja. Denar so dobile zasebne šole za bogate, pa podjetja z Wall Streeta, kot je Advent Capital Management z 9 milijardami dolarjev premoženja, veriga restavracij TGI Fridays in več kot 4100 naftnih podjetij.

Znamka oblačil in obutve slavnega glasbenika Kanyeja Westa Yeezy je dobila od dva do pet milijonov dolarjev, prav tako tudi modni oblikovalci Oscar de la Renta, Vera Wang in Hickey Freeman. Od 150.000 do 350.000 dolarjev je dobila tudi vinska klet, ki jo je v Kaliforniji ustanovil sedanji guverner Gavin Newsom. Doslej je bilo vrnjenih za 30 milijard dolarjev neupravičeno izdanih posojil.

LBDLGOquz7c