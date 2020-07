Če bodo predavanja prek spleta, bo ameriška vlada tuje študente izgnala

Tuji študenti predstavljajo velik vir dohodka za številne ameriške univerze, saj plačajo polno ceno za izobraževanje

© Flickr / KT King

Trumpova vlada namerava jeseni izgnati tuje študente, če bodo imele ameriške univerze zaradi pandemije novega koronavirusa le virtualna oziroma spletna predavanja. Služba za priseljevanje in carine (ICE) je v ponedeljek sporočila, da se bo izgonu mogoče izogniti s prepisom na univerzo, ki bo imela predavanja v živo.

Tuji študenti predstavljajo velik vir dohodka za številne ameriške univerze, saj plačajo polno ceno za izobraževanje. Ameriške univerze so začele objavljati načrte za predavanja v jesenskem semestru in nekatere so se zaradi varnosti ob pandemiji odločile le za spletna predavanja, med njimi je univerza Harvard.

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je od leta 2017 uvedla številne omejitve priseljevanja v ZDA in odločitev o izgonu študentov je le logično nadaljevanje takšne politike.

Napoved ICE zadeva imetnike vizumov F-1 in M-1. State Department je lani izdal skoraj 390.000 vizumov F in 9518 vizumov M.

Junija je Trumpova vlada ukinila izdajo delovnih vizumov, ukinila je prihod prosilcev za azil, ukinila izdajo novih dovoljenj za delo in bivanje. Za te ukrepe ji je prišla prav pandemija koronavirusa.