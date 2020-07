Zgodovinski dan v boju proti naftnemu lobiju

Sodišče v Washingtonu odredilo zaprtje spornega naftovoda v Severni Dakoti

Zvezno sodišče v Washingtonu je včeraj odredilo, da se zapre sporni naftovod Dakota Access, proti kateremu že več let protestirajo staroselci in okoljevarstveniki. Ogorčenje so že izrazili ameriški predsednik Donald Trump in predstavniki energetskega sektorja. Po naftovodu Dakota Access nafta iz Severne Dakote potuje do srednjega zahoda ZDA in Mehiškega zaliva. Zdaj jo bodo najverjetneje morali voziti z vlaki.

Sodišče je ugotovilo, da je vojaški inženirski korpus kršil zakon, ko je podjetju Energy Transfer dal dovoljenje, da zgradi naftovod pod jezerom Oahe v Južni Dakoti, ker pred tem ni bilo ustrezne analize o učinku na okolje. Iz naftovoda mora zdaj njegov upravljalec v 30 dneh izprazniti 570.000 159-litrskih sodov nafte.

Sodno odločitev so pozdravile tudi okoljevarstvene organizacije, kot je Greenpeace, ki so se prav tako borile proti naftovodu in sklep sodišča označile za zmago v boju proti podnebnim spremembam.

Podjetje Energy Transfer se lahko pritoži in zahteva začasno zadržanje uveljavitve sodbe. Zavedajo se, da je prihodnost naftovoda odvisna od tega, kdo bo novembra zmagal na predsedniških volitvah. Če zmaga republikanec Trump, se mu bo morda izplačalo nadaljevati s projektom, če pa zmaga demokrat Joe Biden, bo vlada dovoljenje za obratovanje naftovoda verjetno odpravila.

"Danes je zgodovinski dan za pleme Siouxov Stoječa skala (Standing Rock) in vse tiste, ki so nas podpirali v boju proti naftovodu. Tega naftovoda nikoli ne bi smeli graditi na tem mestu," je izjavil predsednik plemena Mike Faith. Sodno odločitev so pozdravile tudi okoljevarstvene organizacije, kot je Greenpeace, ki so se prav tako borile proti naftovodu in sklep sodišča označile za zmago v boju proti podnebnim spremembam.

Trump je medtem ogorčen, prav tako tudi naftni lobiji in konservativni politiki. "Ne vem česa se veselijo. Morda izgube delovnih mest po vsej Ameriki," je izjavil minister za energijo Dan Brouillette na televiziji Fox. Senator iz Severne Dakote Kevin Cramer pa je menil, da bo imelo zaprtje naftovoda uničujoče posledice za Severno Dakoto in za ameriško energetsko varnost.

Ameriški naftni inštitut je pozval k nujni reformi procesa izdajanja dovoljenj za naftovode in plinovode. Američani brez tega menda v prihodnje več ne bodo imeli dostopa do energije po nizkih cenah.

Že v nedeljo sta podjetji Dominion Energy in Duke Energy odstopili od nameravane gradnje osem milijard dolarjev vrednega plinovoda iz Zahodne Virginije, namenjenega energetski oskrbi vzhodne obale ZDA.