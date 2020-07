Polovica slovenskih učencev ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši

Kot negativne vidike so učenci označili predvsem pomanjkanje socialnega stika, tako s sošolci kot z učitelji

© Pixabay

Iz raziskave zavoda za šolstvo o izobraževanju med epidemijo novega koronavirusa je razvidno, da polovica slovenskih učencev ocenjuje, da je pouk na daljavo zahtevnejši od pouka v razredu. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje. V raziskavo je bila vključena okoli desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev.

Učitelji so pouk na daljavo ocenili kot zahteven in stresen. Kar 70 odstotkov učiteljev pa je v raziskavi ocenilo, da je bilo delo na daljavo slabše kot delo v razredu. Od 75 do 80 odstotkov učiteljev je uspelo realizirati dve tretjini ali več učnih ciljev. Vodja Središča za kakovost in raziskovanje Tanja Rupnik Vec je ob tem izpostavila, da gre za dober rezultat, saj samostojno delo zahteva več časa.

Ocenjevanje je glede na odgovore učiteljev potekalo predvsem ustno prek videokonferenc. Iz raziskave je razvidno, da so učitelji za ocenjevanje uporabljali precej raznolike metode.

Učenci so pouk na daljavo ocenili kot zanimiv in ustvarjalen. Polovica učencev pa meni, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu, je povedal vodja oddelka za srednje šolstvo Branko Slivar.

Kot negativne vidike so učenci označili predvsem pomanjkanje socialnega stika, tako s sošolci kot z učitelji. Pozitivno pa se jim je zdelo, da so lahko sami razporedili delo čez dan in da jim ni bilo treba nastopati pred sošolci.

Predstavljeni podatki bodo ključni pri načrtovanju dela v prihodnjem šolskem letu, če se epidemiološka situacija ne bo izboljšala, je opozorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.