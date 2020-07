»V naši politični krajini močno pogrešam, da bi enkrat nekdo rekel: zamočil sem«

Igralka, performerka, plesalka, avtorica in dobitnica nagrade Prešernovega sklada 2016 v posebni številki MLADINA INTERVJU 2020 kritično o protestih in odnosu vlade do neodvisne scene

Katarina Stegnar in Primož Bezjak med branjem Ustave naograjenem Trgu republike, 19. junij 2020

© Nada Žgank

Katarina Stegnar redno hodi na petkove proteste, udeležila pa se je tudi vseh akcij za kulturo. Na eni izmed njih sta se s partnerjem Primožem Bezjakom protestno slekla do spodnjega perila in želela svoja oblačila simbolno odložiti pred ministrstvo za kulturo, kamor so tudi ostali protestniki odlagali svoje predmete, a so ju policisti pregnali od tam, Bezjaka pa celo legitimirali. O protestni gesti se je nato precej govorilo, vendar je Stegnarjeva za posebno številko Mladina intervju 2020 povedala, da je to pričakovala. »Represivni organ je goloto – pa sploh ni šlo zares za goloto, ker sva bila oba v spodnjem perilu – vzel za provokativno, transgresivno. Oni so postavili ta kontekst. Nekateri mediji so ga še zreducirali, zbanalizirali. Otročje bi bilo reči, da tega ni bilo mogoče predvideti. Vseeno pa verjamem, da večina razume, da je transgresija legitimen umetniški postopek, ki večinoma skozi nemoč kaže na moč. Ali obratno.«

»Ignoranca je nevzdržna. Če si politik – ali ob tem ne pomisliš, da delaš nekaj močno narobe, da bi mogoče moral odstopiti? In še ena stvar je: Slovenci smo pripravljeni odpustiti. V naši politični krajini močno pogrešam, da bi enkrat nekdo rekel: zamočil sem. Napačno sem se odločil. Naredili smo napako, potrudili se bomo, da je ne bomo več ponovili. Mislim, da bi bili ljudje napako pripravljeni odpustiti, če bi nekdo nastopil na ta način, a naši politiki se ves čas pretvarjajo, da niso krivi za nič.«

O protestih je umetnica dejala, da gre po njenem za politični konflikt, ki ga je treba iz tedna v teden rekonfigurirati, da ne zdrsne v ritual in karneval. Odgovor se skriva v nenehnem prenavljanju in vztrajanju. Težko pa razume, zakaj politika več tisoč ljudi, ki že tedne mirno protestirajo na ulicah, ne jemlje resno. »Ignoranca je nevzdržna. Če si politik – ali ob tem ne pomisliš, da delaš nekaj močno narobe, da bi mogoče moral odstopiti? In še ena stvar je: Slovenci smo pripravljeni odpustiti. V naši politični krajini močno pogrešam, da bi enkrat nekdo rekel: zamočil sem. Napačno sem se odločil. Naredili smo napako, potrudili se bomo, da je ne bomo več ponovili. Mislim, da bi bili ljudje napako pripravljeni odpustiti, če bi nekdo nastopil na ta način, a naši politiki se ves čas pretvarjajo, da niso krivi za nič.«

