Ljubljanski del stranke DeSUS predsednici Aleksandri Pivec izrekel nezaupnico

DeSUS Ljubljana meni, da predsednica stranke Aleksandra Pivec vodi stranko v nasprotju s programom in z njenim poslanstvom, zlasti pri zastopanju interesov upokojencev, starejših, bolnih in invalidov

Ministrica in predsednica stranke DeSUS Aleksandra PivecMinistrica in predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici Aleksandri Pivec. Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke.

Kot so v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana navedli v današnjem sporočilu za javnost, so sprejete odločitve posledica aktualnih razmer in stanja v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana in stranki DeSUS na državni ravni. Pojasnili so, da je bilo na seji prisotno vodstvo stranke, torej predsednica, trije podpredsedniki in generalni sekretar.

S sklepi in pobudo izražajo nezadovoljstvo med člani in članicami pokrajine in 27 občinskih odborov nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke s strani predsednice stranke in generalnega sekretarja Damjana Stanonika, so navedli.

Pokrajinski odbor DeSUS Ljubljana ugotavlja neizvajanje sklepov sveta stranke, ki so bili sprejeti na izredni seji 14. maja. Opozarja tudi na podpis sporazuma za sodelovanje z opozicijsko SNS in predstavniki manjšin brez obravnave in soglasja sveta stranke.

Pokrajinski odbor Ljubljana ugotavlja tudi neinformiranost članstva in neodzivnost odgovornih znotraj stranke, neaktivnost vodstva s terenom ter še, da predsednica Pivec vodi stranko v nasprotju s programom in z njenim poslanstvom, zlasti pri zastopanju interesov upokojencev, starejših, bolnih in invalidov.

Pokrajina DeSUS Ljubljana še ugotavlja, da kadrovanje na vseh ravneh v stranki poteka neusklajeno in nepregledno. Prav tako odbor DeSUS Ljubljana ugotavlja neodzivnost predsednice stranke, ko gre za nespoštovanje vrednot NOB, napade in žalitve policije, tožilstva, sodišč ter izločitev in nesodelovanje praporščakov v protokolu ob državni proslavi.

V pokrajinski organizaciji so še pojasnili, da je bilo na glasovanju prisotnih 24 predstavnikov občinskih odborov pokrajine Ljubljana, ki so večinsko podprli predlagane sklepe.

Aleksandra Pivec za odziv za STA ni bila dosegljiva, za TV Slovenija pa je v kratkem sporočilu zapisala, da je bila zadeva skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana. Po informacijah televizije gre sicer za mnenje manjšine znotraj stranke, predlog nezaupnice pa da po navedbah njihovih virov nima možnosti za uspeh na svetu stranke. Še v tem mesecu naj bi se sicer po poročanju televizije sestal izvršni odbor stranke in razpravljal o tej temi.

O nezadovoljstvu med člani DeSUS se ugiba že nekaj časa, očitki pa se nanašajo zlasti na delovanje stranke v koaliciji. Aleksandra Pivec, ki se je na čelo stranke zavihtela na januarskem kongresu, na katerem je premagala Karla Erjavca, je očitke že večkrat zavrnila in poskušala pomiriti strasti. Napovedala je posvečanje programskim prioritetam in izpostavila zahteve DeSUS. Gre zlasti za zakon o demografskem skladu, zakon o dolgotrajni oskrbi in za ustanovitev urada za demografska vprašanja. Ta naj bi bil po prvotnih zahtevah predsednice stranke ustanovljen že do konca junija.

Med drugim o vprašanjih, ki so povezana s projekti stranke do konca leta, je danes v prisotnosti Aleksandre Pivec razpravljala tudi poslanska skupina, je v izjavi v DZ pojasnil vodja poslanske skupine Franc Jurša. Minister za zdravje Tomaž Gantar je po njegovih navedbah napovedal, da bo poslanski skupini predvidoma prihodnji teden predstavil osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi. Drugi projekti pa niso vezani le na DeSUS, ampak na celo koalicijo, je spomnil Jurša in dodal, da so ti malo težji in jih je pred jesenjo težko pričakovati.

Demografski sklad je po njegovem mnenju težava. Spomnil je, da so v DeSUS skoraj enak predlog, kot je zdaj izdelan, v preteklosti že zavrnili. "Tu bo treba vložiti še malo več energije in priti do takega predloga, ki bo sprejemljiv za vse koalicijske partnerje," je ugotavljal Jurša. Koalicija je sicer po srečanju na Brdu pri Kranju 10. junija sporočila, da je poenotena glede prenosa vsega državnega premoženja v demografski sklad.

Glede dogajanja v stranki pa je Jurša v izjavi, ki jo je danes v DZ dal še pred novico o nezadovoljstvu v pokrajinskem odboru Ljubljana, ugotavljal, da je v DeSUS vedno napeto. Po njegovem mnenju gre za posameznike, ki vedno z nečim niso zadovoljni. Ali so razlogi upravičeni ali ne, sam ni želel presojati, ocenil pa je, da se ne dogaja nič posebnega.