ZDA izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Proces bo trajal leto dni, tako da bo izstop ZDA dejansko začel veljati šele 6. julija 2021

Donald Trump

© Flickr

ZDA so Združene narode v ponedeljek uradno obvestile, da izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije WHO. To so, potem ko je to sporočil vodilni demokrat v odboru ameriškega senata za mednarodne odnose Bob Menendez, potrdili tudi v ZN in WHO. Vendar pa je to proces, ki traja leto dni, tako da bo izstop ZDA dejansko začel veljati 6. julija 2021. Do takrat morajo ZDA poravnavati svoje obveznosti do WHO.

Ameriški predsednik Donald Trump je umik ZDA iz WHO napovedal marca, sredi najhujše svetovne pandemije v zadnjem stoletju. Aprila je nato ustavil financiranje WHO, maja pa jim je dal ultimat, da izvede reforme ali pa bodo ZDA izstopile. Organizacijo je obtožil, da ni priskrbela informacij, potrebnih za boj proti novemu koronavirusu, ter da je bila izrazito naklonjena Kitajski.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujaricc je v torek sporočil, da je generalni sekretar ZN Antonio Guterres kot depozitar ustanovne listine oziroma ustave WHO iz leta 1946 zdaj v procesu verifikacije, ali so izpolnjeni pogoji za umik ZDA iz organizacije.

Ti določajo, da mora država, ki želi izstopiti, plačevati svoje prispevke še leto dni. ZDA na leto v proračun WHO namenijo okoli 450 milijonov dolarjev, pri čemer za letos in starejše obveznosti dolgujejo še 200 milijonov dolarjev.

Napoved o umiku v ZDA ni naletela na naklonjenost ne pri demokratih in ne pri republikancih.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v torek že obljubil, da bo v primeru zmage na novembrskih volitvah nemudoma preklical odločitev Trumpa o izstopu ZDA iz WHO. "Prvi dan na položaju nas bom spet pridružil WHO in obnovil naše vodenje na svetovnem odru," je sporočil Biden.

State Department je sicer v ponedeljek zagotovil, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za reforme WHO, vendar ni jasno, kdo jih bo še poslušal.

Napoved o umiku v ZDA ni naletela na naklonjenost ne pri demokratih in ne pri republikancih. Republikanski predsednik senatnega odbora za zdravstvo Lamar Alexander je dejal, da se ne strinja z odločitvijo vlade. "Seveda je treba podrobno pogledati napake WHO glede koronavirusa, vendar pa je čas za to po krizi in ne sredi krize."

"Predsednikov uradni umik iz WHO je popoln nesmisel. Medtem ko je ogroženih na milijone življenj, predsednik pohablja mednarodna prizadevanja za zmago nad virusom," je tvitnila demokratska predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi.

"Če Trumpov odgovor na koronavirus opredelimo kot kaotičen in zmeden, delamo krivico kaosu in zmedi. To seveda ne bo zaščitilo ameriških življenj ali interesov. Pušča nas bolne in same," pa je povedal vodilni demokrat v odboru za mednarodne odnose senata Bob Menendez iz New Jerseyja.

6xpnXBPMTHg