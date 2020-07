VIDEO: Beograd v luči protestov

V Srbiji množični protesti zaradi napovedi vlade o omejitvah gibanja

V središču Beograda so v torek zvečer izbruhnili množični protesti, ki so se zavlekli do zgodnjih jutranjih ur ter so jih spremljali izgredi in spopadi s policisti. Več tisoč jeznih Beograjčanov se je zbralo po nagovoru predsednika Aleksandra Vučića o novih omejitvah zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa, nekaj jih je celo uspelo vdreti v poslopje parlamenta.

Vučić je v torkovem nagovoru med drugim za Beograd, kjer je daleč največ okuženih z novim koronavirusom in so bolnišnice polne obolelih s covidom-19, napovedal uvedbo policijske ure od petka do nedelje ter prepoved javnega zbiranja več kot petih ljudi.

Kmalu zatem, okoli 21. ure, so se začeli v središču prestolnice zbirati jezni protestniki. Sprva jih je bilo pred poslopjem parlamenta nekaj sto, kasneje pa je njihovo število, predvsem po zaslugi spletnih družbenih omrežij, naraslo na več tisoč, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Sledili so izgredi in spopadi s policisti.

Manjši skupini protestnikov, med katerimi naj bi bili skrajni desničarji, je uspelo za kakih 20 minut celo vdreti v poslopje skupščine, nakar jih je policija od tam pregnala. Policiste so protestniki sicer med drugim obmetavali z jajci, kamenjem, plastenkami in baklami, zagorelo je več deset smetnjakov in avtomobilov, tudi pet policijskih.

Na obeh straneh je bilo več ljudi ranjenih. Kot je danes sporočila policija, je bilo ranjenih najmanj 43 policistov in 17 protestnikov, v policijskem pridržanju pa je 23 oseb.

Potem ko so dobili okrepitve, med drugim na konjih in s policijskimi psi, je policistom okoli druge ure zjutraj le uspelo s solzivcem pregnati protestnike izpred skupščine. Mediji so s terena poročali tako o napadih na policiste kot tudi o policijskem nasilju, predvsem brutalnosti policistov v civilu in nasilnih aretacijah. O tem je med drugim poročala regionalna televizija N1.

Beograjski center za človekove pravice je že sporočil, da je zaradi policijskega nasilja vložil dve kazenski prijavi in obvestil varuha človekovih pravic.

Direktor srbske policije Vladimir Rebić je medtem danes na srbski javni televiziji RTS zavrnil vse očitke na račun policije in zatrdil, da se je ta med neredi odzvala "skrajno zadržano". Kot je povedal, so na primer solzivec prvič uporabili šele okoli 23. ure, ko so skušali protestniki že drugič vdreti v poslopje parlamenta. Za nasilje je sicer obtožil "peščico huliganov".

Beograjčane je v prvi vrsti razjezila Vučićeva napoved strožjih epidemioloških ukrepov, saj da je situacija, posebej v Beogradu, alarmantna. Oblastem očitajo, da so pred nedavnimi parlamentarnimi volitvami namerno prikrivale dejansko stanje v zvezi z epidemijo koronavirusa, zdaj pa za nastale razmere krivijo ljudi.

Nekateri so sicer Vučiću tudi očitali, da "prodaja" Kosovo. Slišati je bilo vzklike, kot so "Vučić lopov", "odstopite", "lopovi" ter "Kosovo je srce Srbije" in "nočemo migrantov".

Srbska premierka Ana Brnabić je v torek zvečer v pisni izjavi ostro obsodila vandalizem opozicijskih politikov, ki da stojijo za vdorom v skupščino, medtem ko se Srbija in njen zdravstveni sistem soočata z najtežjo situacijo od začetka epidemije novega koronavirusa.

"Potem ko v skupščino niso mogli priti na volitvah, so znova pokazali svoj resničen nasilni obraz, s tem ko skušajo pridobiti politične točke na račun najhujše krize na tem planetu od druge svetovne vojne," je zapisala premierka in zatrdila, da bodo država in njene institucije zaščitile pravni red.

Vdor v parlament je danes obsodila tudi predsednica skupščine Maja Gojković. Meni, da je bil namen izzvati kaos in nerede.

Kljub prepovedi zbiranja naj bi danes sledili novi protesti.