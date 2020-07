»Tajna« medijska reforma Janševe vlade

Ministrstvo naj bi pripravljalo medijsko reformo, ne zgolj sprememb zakona o RTV

Minister za kulturo Vasko Simoniti

© Borut Peterlin

Ministrstvo za kulturo ne snuje le sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ampak pripravlja širšo medijsko reformo, ki bi vsebovala še spremembe zakona o medijih, zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, piše današnje Delo. Razkrivajo pa tudi nekaj ključnih predlogov.

Spremembe zakona o STA po navedbah Dela prinašajo tudi spremembe pri imenovanju nadzornikov in razreševanju direktorja STA. Po novem - vlada bi imenovala nove nadzornike v 15 dneh od uveljavitve zakona - bi se za imenovanja in razrešitve v organih STA uporabljal zakon o gospodarskih družbah.

Na predlog kulturnega ministrstva bi tako vlada - zdaj o njihovem imenovanju glasuje DZ - imenovala štiri nadzornike, enega pa bi izvolil svet delavcev. Direktor STA pa bi bil lahko razrešen še pred koncem mandata, če bo to predlagala večina članov nadzornega sveta z izrekom nezaupnice.

Z načrtovano novelo zakona o medijih bi kulturno ministrstvo status posebnega pomena razširilo tudi na tiskane in spletne medije, zato menijo, da je tudi za te medije, ki delujejo v javnem interesu, upravičeno, da se financirajo iz dela RTV-prispevka.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je spremembe poslanskim skupinam predstavljal že prejšnji teden. Javno pa za zdaj na ministrstvu še ne želijo govoriti, saj da so še stvar usklajevanja in so možne spremembe.

Da bi del RTV-prispevka namenili financiranju še nekaterih medijev, predvideva predlog sprememb zakona o RTVS. Po osnutku zakonskih sprememb, ki so ga pridobili mediji, bi pet odstotkov namenil za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, tri odstotke pa za financiranje STA. Kot danes navaja Delo, bi, če bodo spremembe potrjene, imela javna radiotelevizija tudi brezplačen dostop do vsebin STA.

Ob hkratnem sprejetju novele zakona o medijih pa napovedujejo tudi odpravo omejitve obsega oglaševanja v radijskih programih, tudi na RTV Slovenija, s sprejetjem novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah pa bi na televizijskih programih RTV Slovenija povečali dopusten obseg oglaševanja.

Predvideva se tudi sklad za financiranje slovenske televizijske produkcije, ki ga bi vodilo kulturno ministrstvo, vanj pa bi prispevke plačevali operaterji. Do sredstev iz sklada naj bi bili upravičeni izdajatelji televizijskih programov, ki imajo status nepridobitnega medija posebnega pomena in hkrati dosegajo najmanj 0,3-odstotni povprečni mesečni delež gledalcev ali so prosto dostopni na način prizemne digitalne video radiodifuzije, še navaja časnik.

