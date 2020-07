Čeferin: »Najtemnejši del pekla bo rezerviran za tiste, ki v časih moralne krize ohranjajo nevtralnost«

Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, je spregovoril za posebno številko MLADINA INTERVJU 2020

Aleksander Čeferin

V resnici so pogovori z Aleksandrom Čeferinom, nekdanjim odvetnikom in zdajšnjim predsednikom Uefe, naporni. Ne zato, ker ne bi bil prijazen, odkrit, nasprotno, a vseskozi je zelo osredotočen, jasen, umirjen. Premišljuje, kaj bo povedal, česa ne bo. Vidi se, da je nekoč veliko nastopal na sodiščih in da je vajen voditi sestanke, kjer se odloča, kam bodo šli milijoni evrov. Kljub temu je prizemljen, ni ohol ali nastopaški. V zadnjih mesecih se je znašel v nenavadnem položaju. Ker je javno kritiziral način vladnega komuniciranja v času koronske krize, ker je kritiziral oblast in način nabave medicinske opreme, je postal tarča grobih napadov politikov. Morda je to logično, saj so se nekateri, v opoziciji in na vladni strani, ustrašili, da se bo resneje vključil v slovensko politiko, a ga politični položaj ne zanima. Niso nenavadni politični napadi, nenavadnejši je način, kako oblast napada vsakega, ki je do nje kritičen. »Stran od teh ljudi,« pravi Čeferin, stran od primitivnosti. »Stran od teh ljudi, ničesar ne želim imeti z njimi!«

»Ko opaziš, da se vrača čas, v katerem bodo kritična in neodvisna mnenja prepovedana, se temu moraš upreti. In to počnem.«

O vsem tem in še o čem v pogovoru s Čeferinom, ki je objavljen v novi poletni številki MLADINA INTERVJU 2020. Kaj se je v resnici dogajalo z obljubljeno medicinsko pomočjo? Kakšna je prihodnost nogometa? In seveda ali bo šel v slovensko politiko in kako lahko po lastni presoji pomaga Sloveniji.

Čeferin je v intervjuju v resnici zelo oster, odkrit. Ko smo ga vprašali, kako se torej rešiti vseh primitivcev v slovenski politiki in ali je pot pomiritve, ki jo zagovarja Borut Pahor, prava, je odgovoril: »Naj glede politike, ki jo vodi predsednik države Borut Pahor, citiram Danteja Alighierija. Dejal je nekako takole: »Najtemnejši del pekla bo rezerviran za tiste, ki v časih moralne krize ohranjajo nevtralnost.«

