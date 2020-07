VIDEO: Protivladne proteste v Srbiji zaznamovalo policijsko nasilje

Na beograjskih ulicah na tisoče protestnikov

Državljanke in državljani Srbije so ogorčeni nad posnetki policijskega nasilja na protivladnih protestih. Policisti so proti protestnikom uporabili solzivec in na ulicah pretepali tudi tiste, ki na protestih sploh niso sodelovali. Več videoposnetkov policijskega nasilja je zaokrožilo po spletu, številni srbski državljani pa opozarjajo, da državni mediji ne poročajo o dejstvih, temveč zgolj skrbijo za vladno propagando. Protestnice in protestniki izpostavljajo, da protestirajo proti korupciji, diktaturi in cenzuri, saj da je življenje v Srbiji postalo nevzdržno.

Pe0qE75Sw3E

9mTYXEUBWUI

79IH5e-zHz0

Srbska vlada krivi nasilne protestnike

Srbska vlada pa je osredotočena zgolj na domnevno neodgovorno ravnanje protestnikov. Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je od pristojnih tožilstev zahteval hitro ukrepanje proti protestnikom. Dejal je, da se s posnetkov protesta pred poslopjem skupščine jasno vidi, da so protestniki pol ure metali solzivec na policiste.

Podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović je obsodila nasilje protestnikov, ki so si po njenem vzeli za cilj policijo, državne ustanove, medije ter voditelje strank, ki so sodelovale na nedavnih volitvah. "Napadi na policijo in pretepi po ulicah Beograda, napadi huliganov na RTV Vojvodine, razbijanje mestne hiše in uradov Srbske napredne stranke v Novem Sadu in razbita glava voditelja Gibanja svobodnih državljanov Sergeja Trifunovića so nasilje, ki je nedopustno," je dejala.

Obrambni minister Srbije Aleksandar Vulin pa je dejal, da je bil cilj demonstracij v Beogradu državni udar in da država po njegovem mora na to ustrezno odgovoriti. "Država Srbija bo zmagala, ohranili bomo vladavino prava ter politično in drugo stabilnost. Tisti, ki skušajo uničiti vse, kar so ustvarile generacije, se morajo zavedati, da bodo naleteli na jasen odgovor države," je za srbsko televizijo Pink povedal Vulin. Menil je tudi, da so z dogajanjem v minulih zadnjih dveh dneh zelo zadovoljni sovražniki Srbije. "Gledati kako gorita center Beograda in Novega Sada, kako se napada srbske državljane in policijo, kako se uničuje vse, kar je ustvarjeno v tej deželi, to lahko veseli le sovražnike Srbije," je dejal minister, vendar ni navedel, kdo naj bi ti sovražniki bili.

k-yPRdMhgXA