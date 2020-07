Avstrijski parlament za uradno priznanje nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji

Za razliko od italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in tudi od slovenske v Avstriji, nemškogovoreča skupnost v Sloveniji ni priznana kot avtohtona narodna skupnost

Avstrijski parlament se je na včerajšnji seji z glasovi vseh petih poslanskih skupin zavzel, da naj Slovenija tam živečo nemškogovorečo skupnost uradno prizna kot narodno skupnost, so sporočili z Dunaja. V sklepu parlament poziva avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga k prizadevanjem v tej smeri tako na dvostranski kot evropski ravni.

Za razliko od italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in tudi od slovenske v Avstriji, nemškogovoreča skupnost v Sloveniji ni priznana kot avtohtona narodna skupnost, so ob tem spomnili avstrijski poslanci.

Avstrijski parlament je omenjeno zahtevo sicer pred tem nazadnje soglasno potrdil leta 2018, je pa tokratna pobuda skupno že četrta po vrsti.

Prav v torek in včeraj se je na obisku na Dunaju mudil slovenski predsednik Borut Pahor.