Najhujše nas še čaka

Jeseni bodo med ljudmi tako kot vsako leto začeli krožiti še drugi respiratorni virusi. Ja, prva stvar, ki jo morate storiti v boju zoper koronavirus: cepite se proti gripi.

Urejanje vojaške bolnišnice v beograjski športni dvorani Štark

© Profimedia

Najprej dobra novica: da, zdi se, da je Evropa prestala prvi val epidemije covid-19. Novih okužb je razmeroma malo in zdravstveni sistem zaradi koronavirusa za zdaj ni ogrožen. Izbruhi so lokalno omejeni in jih bo s takojšnjim posredovanjem zdravstvenih oblasti mogoče obvladati. Prebivalci večine evropskih držav se odpravljajo dopustovat. Zaradi obveznega nošenja mask in pravila o ohranjanju medsebojne razdalje, previdnosti in higiene lahko upamo, da počitnice ne bodo povzročile hujšega epidemiološkega udarca.