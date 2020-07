Prva temnopolta Batwoman

V drugi sezoni serije bo v vlogi superjunakinje nastopila Javicia Leslie, ki bo s tem postala prva temnopolta igralka, ki se bo v igranem filmu oziroma TV seriji pojavila v tej vlogi

Javicia Leslie

© Wikipedia

V drugi sezoni ameriške televizijske serije Batwoman bo v vlogi superjunakinje nastopila Javicia Leslie, ki bo s tem postala prva temnopolta igralka, ki se bo v igranem filmu oziroma TV seriji pojavila v tej vlogi. Doslej je v seriji Batwoman igrala Ruby Rose, ki pa je maja sporočila, da se od lika poslavlja. Javicia Leslie bo v drugem delu serije igrala Ryan Wilder, nov zmeden in nekoliko neroden lik, ki bo prevzel mesto Kate Kane, dosedanje Batwoman. Tako bo Javicia Leslie postala prva temnopolta igralka, ki se bo preizkusila v vlogi.

Igralka je na vlogo ponosna, tudi kot biseksualka, saj meni, da je serija zelo veliko naredila za LGBTQ+ skupnost. Batwoman v seriji je namreč doslej prva razkrito homoseksualna superjunakinja, v prvi sezoni pa se je v vlogi preizkusila avstralska igralka Ruby Rose, ki je prav tako istospolno usmerjena.

xAryhQRDwUs

Ruby Rose se je maja odločila, da zapusti serijo, ko so na ameriški televizijski mreži The CW nehali predvajati prvo sezono. Tedaj je dejala, da je zanjo to zelo težka odločitev, a pravega vzroka, ni navedla. Ruby Rose je preko Instagrama čestitala svoji naslednici z besedami: "To je čudovito!"

1hgMMK0Fq7Y

Na odločitev, da bo Batwoman tokrat temnopolta, so se na družbenih omrežjih zvrstili številni pozitivni odzivi. Anjelika Washington, ki igra v seriji Stargirl, je denimo zapisala, da smo v "zlati dobi temnopoltih superjunakinj".

Producenti serije so Ruby Rose sprva nameravali nadomestiti z drugo igralko, a so si premislili in se raje odločili, da bodo uvedli nov lik. Caroline Dries iz producentske ekipe je razkrila, da bo prav izginotje Kate Kane ena od glavnih skrivnosti druge sezone serije, ki bo na sporedu januarja 2021.