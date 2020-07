S fotografije »rumenih jopičev« izbrisano ime neonacistične znamke oblačil

»Rumeni jopiči« so objavili fotografijo, posneto na provladnem shodu pred dnevom državnosti, s katere je izbrisan napis neonacistične modne znamke Thor Steinar

Fotografija zgoraj: Facebook profil Rumeni jopiči, spodaj: Domen Anderle. Na rokavu "protestnika" na levi strani, ki drži transparent, je "izginil" napis na rokavu.

© Facebook / Domen Anderle

»Rumeni jopiči so se pojavili v sredo na ‘antiproslavi’, ki so jo zakuhali levičarski skrajneži, kjer se je kazalo nage riti in pela internacionala,« so nekaj dni po alternativni proslavi 24. junija, pred dnevom državnosti, poročali na spletnem portalu e-maribor.si. Novici so dodali fotografijo s protesta, na kateri »rumeni jopiči« stojijo pred spomenikom Franceta Prešerna v Ljubljani in v rokah držijo transparente z napisi »rumeni jopiči proti anarhiji«, »anarhisti so levi fašisti« in »Za koga? Za Slovenijo«.

Fotografijo so na portalu e-maribor.si, katerega odgovorni urednik Mitja Grmovšek je član občinskega odbora SDS v Dupleku, dobili na Facebook profilu Rumeni jopiči. Tam objavljeno fotografijo pa je glede na program Forensically spremenil avtor z uporabniškim imenom »Gebels«.

Fotografija je bila sprva sicer objavljena na Siolu.net, na njej pa je imel protestnik, ki je držal desni konec transparenta, na katerem je pisalo »rumeni jopiči proti anarhiji«, na rokavu majice izpisano ime Thor Steinar. Gre za znamko oblačil, ki je priljubljena med pripadniki neonacističnega gibanja, v nemškem Bundestagu pa je denimo prepovedana.

Peter Jančič, odgovorni urednik spletnega medija Siol.net, kjer je bila fotografija sprva objavljena, je na vprašanja, ali so »rumenim jopičem« in portalu e-maribor.si dali dovoljenje za uporabo fotografije in ali bodo zaradi morebitne nedovoljene uporabe kako ukrepali, odgovoril, da »dogajanja na Facebooku ne komentira«. »Rumeni jopiči« in e-maribor.si pa nista navedla avtorja fotografije Domna Anderleta, ki uporabe fotografije v ta namen ni dovolil.

O bolj natančni analizi fotografije, povezavah pripadnikov »rumenih jopičev« z neonacističnimi gibanji in katere avtorske pravice so domnevno z objavo kršili, pa si lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.