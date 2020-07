Blaž Švab: »Nismo se pretirano obremenjevali z družbenim vplivom oddaje na ljudi«

Frontman Modrijanov v posebni številki MLADINA INTERVJU 2020 o odnosu katoliške vere do spolnosti, seksizmu v oddaji Slovenski pozdrav, svojem pogledu na umetnost, patriotizmu in tem, zakaj se že od ranih let odreka alkoholu

Blaž Švab

© Borut Krajnc

Blaž Švab, letnik 1984, je frontman Modrijanov, narodnozabavnega ansambla, ki se mu je v zadnjih desetih letih uspelo prebiti med najpopularnejše glasbene izvajalce v Sloveniji – ob bok jih lahko postavimo denimo Janu Plestenjaku, Tanji Žagar, Magnificu, Vladu Kreslinu in Siddharti. Pred kratkim so se Modrijani znašli v jedru družbenih debat, saj jih je evropska poslanka Romana Tomc ravno zaradi velike obiskanosti njihovih koncertov postavila za zgled slovenskim kulturnikom. Švab izjave Tomčeve sicer ni želel komentirati, saj se Modrijani ne želijo politično opredeljevati, razume pa stisko ljudi, ki od svojega dela trenutno ne morejo živeti, pa naj gre za umetnike, kulturnike ali delavce v proizvodni liniji.

Sam zatrjuje, da na umetnost gleda širše: »Spremljam naše umetnike, in to precej. Še posebej, ko zasledim, da razstavljajo ali ustvarjajo v tujini, kar je za njih še posebno priznanje. Ob ogledu modernejših predstav pa predvsem opazujem, kako ravnajo z občinstvom. Na primer, da spustijo ljudi na oder in jim tako omogočijo, da so del predstave, ali pa da ljudje sedijo v središču dogajanja – in kako se občinstvo na to odziva. To me v resnici bolj zanima kot vsebina. Do kod lahko greš, da ljudje ne odidejo iz dvorane? Kaj naredi človek, ko je igralec čisto blizu njega, ko se briše meja med igralcem in gledalcem? Po mojem mnenju zahodni model odra niti ni najboljši. Oder deluje tako, da si ti meter in pol dvignjen in imaš občinstvo pod sabo. Na odru doživiš neko moč, si nad množico. To pa je past.«

»V televizijski svet sem stopil precej naivno, iz leta v leto sem se učil. Vem, da smo delali tudi napake, marsikaj naredili na prvo žogo.«

Blaž Švab je poznan tudi kot voditelj oddaje o narodnozabavni glasbi Slovenski pozdrav, ki je bila zaradi dejstva, da je v njenem ospredju tradicionalna družina, ženska je predstavljena kot seksualni objekt v narodni noši, gostje pa večkrat zbijajo neslane šale o spolnosti ali istospolnih parih, že večkrat označena za seksistično. Se zaveda, da je tak pogled na spolnost in odnos med spoloma popreproščen? »Da, zavedam se tega,« je potrdil za posebno številko MLADINA INTERVJU 2020. »V televizijski svet sem stopil precej naivno, iz leta v leto sem se učil. Vem, da smo delali tudi napake, marsikaj naredili na prvo žogo. Dejstvo je, da se nismo pretirano obremenjevali z družbenim vplivom oddaje na ljudi. Menili smo, da je razvedrilo pač razvedrilo in o predsodkih sploh nismo pretirano razmišljali.«

V navezavi na to je Švab spregovoril tudi o odnosu, ki ga ima kot kristjan do spolnosti, do drugih ver in istospolnih parov, orisal je svoje glasbene začetke, razkril, kako ohranja kondicijo na odru in kakšna je delitev dela v njegovem gospodinjstvu, izrazil svoje pomisleke v zvezi z besedili slovenske narodnozabavne glasbe in še marsikaj.

