Na protivladnih protestih ponovno na tisoče ljudi

Protestnice in protestniki so svoje zahteve razširili tudi na aktualno problematiko o vladnem pritisku na neodvisne medije

Tudi tokratni petek je na ulice slovenskih mest zvabil protivladne protestnike. Tokrat so med drugim naslovili vse tiste, ki s svojo neaktivnostjo podpirajo nevzdržno stanje v državi. Že znanim kritikam in zahtevam, med katere sodijo obsodbe korupcije, nadzora in represije, pa se je danes pridružila še zahteva po neodvisnih medijih in podpori preiskovalnemu novinarstvu.

Osrednje dogajanje v prestolnici se je znova razvilo na Trgu republike, ki je bil tudi tokrat neograjen, a močno okrepljen s policijskimi ekipami. Protivladni protestniki so tokratni protest zasnovali v obliki odprtega mikrofona. Proteste v Ljubljani so tokrat prišle posneti tudi nekatere tuje medijske televizije, med njimi tudi nemška televizija ZDF.

Govorci so se med drugim zavzeli za svobodo - gibanja, odločanja, združevanja in govora. Jasno pa so izrazili obsodbo korupcije, kraje javnega denarja, odnosa vlade do nevladnih organizacij. Kritični so bili tudi do razmislekov o obvezni aplikaciji za sledenje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in vnovični uvedbi obveznih mask.

Protestniki s Primorske pa so bili ostri predvsem do zgodovinskega revizionizma in polaganja vencev državnega vrha pri bazoviški fojbi. Protestniki, ki predvsem predsedniku republike Borutu Pahorju očitajo izdajstvo, so povedali, da so prišli tudi iz Trsta, Čedada, Gorice in Trbiža.

Že tretjič (prvič so se pojavili na alternativni proslavi ob dnevu državnosti) so se zbrali tudi podporniki vlade, oblečeni v rumene jopiče, ki jih povezujejo tudi z neonacističnimi skupinami.

Na protestu pa so izražali predvsem nasprotovanje gibanju antifa in se opremljeni s slovenskimi zastavami zavzemali "za Slovenijo" ter sporočali, da domoljub ni fašist. Razvili pa so tudi transparent z ilustracijo, s katero so sporočali, da rdeča zvezda sodi v koš za smeti. Bilo jih je zgolj nekaj deset.

Protivladni protestniki so se odpravili tudi po ljubljanskih ulicah. Predvsem tisti na kolesih so obiskali sedeže koalicijskih strank. Stranki NSi očitali dvoličnost, ker da v vladi sodeluje nekritično, DeSUS pa je zanje najbolj smrtonosna stranka, ker je "pustila umirati starostnike v domovih za ostarele".

Zaradi trenutne epidemiološke situacije so pobudniki tokrat priporočali uporabo koles in mask, česar se je veliko protestnikov tudi držalo. Med protestom pa so z iztegnjenimi rokami tudi preverili, če je med njimi dovolj velika razdalja.

V Mariboru so se protestniki ob 19. uri zbrali na Trgu svobode. Tudi tokrat so se sprehodili ob žvižgih, protestnih parolah in izrazih želja po spremembah v državni ureditvi. Znova jih je obiskal tudi žvižgač Ivan Gale, uslužbenec zavoda za blagovne rezerve, ki je javno pričal o pritiskih na zavod pri nabavi medicinske opreme v času epidemije novega koronavirusa.

usbQFhMX-sQ